Ju Knust declara: 'É como se toda a minha trajetória tivesse me preparado para viver esse momento'

Ju Knust foi indicada ao Golden Panda Award de Melhor Atriz; em entrevista à CARAS Brasil, ela fala sobre carreira e abraça esta fase

"Eu posso dizer que to vivendo uma das melhores fases da minha vida", é assim que Ju Knust (44) aponta o atual momento de sua vida cheio de celebrações. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz vibra com esta fase na carreira e revela como vem lidando com o amadurecimento.

Ju Knust está celebrando, pois foi indicada ao Golden Panda Award de Melhor Atriz por sua atuação na série Estranho Amor (Love is a Stranger). A história estreou no AXN Brasil em outubro de 2024 e está prevista para chegar à Record TV até o final de 2025.

A atriz iniciou a carreira na temporada 1997 de Malhação. Porém, foi em 2003 na telenovela Celebridade, onde interpretou Sandra que Ju Knust se consolidou ainda mais na carreira. Ela reflete sobre toda a trajetória até o Golden Panda Award.

"É uma mistura de alegria, orgulho e gratidão. Quando a gente se dedica de corpo e alma a um trabalho, receber esse reconhecimento internacional é uma validação muito especial. É como se toda a minha trajetória até aqui tivesse me preparado para viver esse momento. Além disso, acho também que é uma maneira de mostrar que o trabalho feito aqui no Brasil tem força e relevância pra dialogar com o mundo todo", declara.

'Uma das melhores fases'

Ju Knust vive uma fase de plenitude, onde reconhece que a maturidade trouxe não apenas autoconhecimento, mas também a leveza necessária para aproveitar cada momento com intensidade. Com quase 30 anos de carreira, a atriz reflete.

"Eu posso dizer que to vivendo uma das melhores fases da minha vida. Me sinto mais segura, mais consciente das minhas escolhas e muito mais leve com as imperfeições. A maturidade me trouxe a liberdade de dizer “não” sem culpa, de me colocar em primeiro lugar sem medo de parecer egoísta. Aos 44, celebro minha história e me permito viver com prazer, sem tantas amarras. Aprendi a olhar para mim com mais carinho e a valorizar a mulher que me tornei", diz.

Abaixo, confira trechos editados da conversa de Ju Knust à CARAS Brasil, ela destaca sobre carreira, vida amorosa, maturidade e o Golden Panda Award.

Qual a sensação de ser indicada e sobretudo com a série Estranho Amor? Pergunto isso, pois sei que a trama tem uma temática importante

- A indicação é ainda mais significativa porque Estranho Amor traz uma temática delicada e necessária: a violência doméstica. Dar voz a esse assunto através da arte é, para mim, um compromisso com tantas mulheres que vivem realidades parecidas.

Qual a importância de levar a temática de Estranho Amor ao audiovisual?

- A série vai além do entretenimento, ela provoca reflexão, diálogo e esperança. Esse trabalho reforça a importância da arte como ferramenta de transformação social.

Com esta indicação, passa uma espécie de flashback?

- É impossível não lembrar da minha estreia em Malhação, que abriu tantas portas pra mim e me apresentou a esse universo da televisão. Mas também destaco momentos no teatro, que sempre foram fundamentais na minha formação como atriz. Cada personagem, cada desafio, foi me construindo.

Tem algum momento marcante que gostaria de destacar?

- Um dos mais marcantes foi quando encarei a maternidade junto com a carreira, porque precisei me reinventar como artista e como mulher. E agora Estranho Amor, que me trouxe um amadurecimento artístico e pessoal. É como se fechasse um ciclo e abrisse outro.

Além da premiação, como está sendo esta fase na carreira?

- Estou em cartaz há 6 meses em São Paulo com o espetáculo “Aluga-se um Namorado”, que encerra a temporada no fim de setembro. Tem sido uma experiência maravilhosa fazer parte dessa comédia que vem sendo “abraçada” pelo público.

Como anda a vida amorosa?

- Está tranquila, tudo acontecendo no tempo certo das coisas. Eu estou em paz, o que considero fundamental. O amor romântico é lindo, mas hoje vivo as minhas relações de forma muito mais madura, saudável e verdadeira. Eu to muito conectada com as pessoas que amo verdadeiramente. Meus filhos, família e amigos. Acredito que o amor se manifesta de muitas formas e eu me sinto cercada por ele.

E quais os próximos projetos na carreira?

- Depois dessa temporada, vou tirar um tempo para descansar e viajar com meus filhos. Esse momento em família é muito importante para mim. Mas em janeiro já estaremos de volta, desta vez no Rio de Janeiro, o que me deixa muito animada. E, claro, a minha profissão sempre traz surpresas. De repente aparece um novo projeto, uma oportunidade inesperada…e é justamente isso que torna tudo tão instigante. Quero continuar me desafiando, me reinventando e contando histórias que toquem o coração das pessoas.

