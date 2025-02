Jogador de futebol brasileiro morre aos 19 anos na Inglaterra

O jogador de futebol brasileiro Vini Desouza, de 19 anos, morreu na última segunda-feira, 24. Meio-campista do time sub-21 do Warrington Town, clube do noroeste da Inglaterra, ele não teve a causa de sua morte divulgada.

A equipe teve que entrar em campo menos de 24 horas após a notícia da perda do atleta. Durante o jogo, marcado por muitas homenagens, Warrington Town venceu o Macclesfield Town por 4 a 1.

Warrington Town are saddened to report the passing of youth team player Vini Desouza.



Vini was a well respected and much-loved member of the club, and we send our deepest condolences to his family and friends at this time.



