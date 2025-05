O ator João Guilherme compartilha uma série de fotos suas nesta terça-feira, 27, e registros ao lado de jovem chamam a atenção dos fãs; saiba quem é!

Nesta segunda-feira, 27, o ator João Guilherme, de 23 anos, publicou, em seu perfil no Instagram, uma série de fotos suas no feed em que mostra selfies no espelho, cliques na praia e comidas. No entanto, duas imagens do artista em que apareceu uma 'morena misteriosa' chamaram a atenção dos fãs, que começaram a especular a identidade da jovem.

Na primeira imagem em questão, João Guilherme apareceu ao lado quatro pessoas na praia. Já na segunda, mais específica, uma moça apareceu atrás dele enquanto ele caminhava. Não demorou muito para que os fãs sugerissem: "A primeira foto... Será que é a Bru...", escreveu uma, em referência a ex-namorada do ator, a atriz Bruna Marquezine.

Outros cogitaram: "Por um milésimo de instante achei que fosse a Bruna de biquíni branco na primeira foto";"Tomara que seja Bruna Marquezine".Maisa Silva, inclusive, se manifestou na seção de comentários: “KKKKKK e morena misteriosa”.

Confira, abaixo, os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

João Guilherme e Yasmin Burihan - Foto: AgNews

Quem é a 'morena misteriosa'?

Ainda na publicação, a influencer Yasmin Burihan, a jovem intitulada 'morena misteriosa', se manifestou após surgir nas imagens publicadas por João Guilherme: “Te amo, volta logo”, escreveu. E, em seguida, comentou: “Me: morena misteriosa”.

Yasmin, mais conhecida como Yá Burihan, ficou conhecida após compor o elenco do De Férias com o Ex Brasil, da MTV, na 4ª temporada. Com quase três milhões de seguidores no Instagram, a jovem compartilha o seu estilo de vida luxuoso e viagens.

Yá e João Guilherme costumam aparecer juntos em encontros de amigos e eventos. Embora os dois não tenham anunciado qualquer envolvimento amoroso, os fãs costumam acompanhar as interações entre eles.

Leia também: Maisa curte o aniversário em boate com João Guilherme e mais famosos no RJ