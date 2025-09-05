Jéssica Reis lança música em homenagem ao pai João Paulo: 'Maior legado que ele deixou'

Em entrevista para CARAS TV, a cantora Jéssica Reis relembra o pai João Paulo, dupla do cantor Daniel, e fala sobre lançamento de música em sua memória

Filha do cantor João Paulo, que fez história ao lado de Daniel, Jéssica Reis está iniciando sua carreira musical com uma canção especial. A faixa Meu Grande Parceiro, composta por Monalisa Nunes e Sérgio Mazurega, foi escolhida para marcar sua estreia e homenagear a relação única que tinha com o pai.

A música que virou tributo

Em entrevista para CARAS TV, Jéssica contou que a canção estava guardada há anos e que a letra parecia narrar sua própria história.

"Quando ela cantou a música, eu estava pronta pra ir pro show, borrei toda a maquiagem de tanto que chorei. Me emocionei demais, parecia que a música contava a minha trajetória com meu pai", declara ela.

Mesmo após quase três décadas da morte do cantor, a filha destaca que o carinho do público com João Paulo continua vivo:

"Meu pai sempre foi o grande influenciador. Eu vi o quanto o público gritava o nome dele nos palcos, o quanto ele era querido. Mesmo tantos anos depois, as pessoas ainda falam: 'Jéssica, eu amava tanto o seu pai, não só pelo talento, mas pelo jeito de ser'. Isso me marca muito", diz ela.

Legado e inspiração

Para Jéssica, o maior presente que herdou do pai vai além do talento musical: "O maior legado que ele deixou foi a humildade e o carisma. O talento também, claro, mas a humildade sempre esteve em primeiro lugar. Acho que isso faz um artista completo: a forma de tratar as pessoas, o que transmite através da música."

A emoção de Jéssica ao falar sobre a estreia e sobre João Paulo pode ser conferida na íntegra. Assista à entrevista completa no YouTube da CARAS TV:

