Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Jéssica Reis lança música em homenagem ao pai João Paulo: 'Maior legado que ele deixou'
Atualidades / Saiba mais!

Jéssica Reis lança música em homenagem ao pai João Paulo: 'Maior legado que ele deixou'

Em entrevista para CARAS TV, a cantora Jéssica Reis relembra o pai João Paulo, dupla do cantor Daniel, e fala sobre lançamento de música em sua memória

CARAS TV Publicado em 05/09/2025, às 20h00

Jéssica Reis com o pai João Paulo
Jéssica Reis - Reprodução/Youtube

Filha do cantor João Paulo, que fez história ao lado de Daniel, Jéssica Reis está iniciando sua carreira musical com uma canção especial. A faixa Meu Grande Parceiro, composta por Monalisa Nunes e Sérgio Mazurega, foi escolhida para marcar sua estreia e homenagear a relação única que tinha com o pai.

A música que virou tributo

Em entrevista para CARAS TV, Jéssica contou que a canção estava guardada há anos e que a letra parecia narrar sua própria história.

"Quando ela cantou a música, eu estava pronta pra ir pro show, borrei toda a maquiagem de tanto que chorei. Me emocionei demais, parecia que a música contava a minha trajetória com meu pai", declara ela.

Mesmo após quase três décadas da morte do cantor, a filha destaca que o carinho do público com João Paulo continua vivo:

Leia também: Filha de João Paulo, Jéssica Reis segue os passos do pai e estreia na música

"Meu pai sempre foi o grande influenciador. Eu vi o quanto o público gritava o nome dele nos palcos, o quanto ele era querido. Mesmo tantos anos depois, as pessoas ainda falam: 'Jéssica, eu amava tanto o seu pai, não só pelo talento, mas pelo jeito de ser'. Isso me marca muito", diz ela.

Legado e inspiração

Para Jéssica, o maior presente que herdou do pai vai além do talento musical: "O maior legado que ele deixou foi a humildade e o carisma. O talento também, claro, mas a humildade sempre esteve em primeiro lugar. Acho que isso faz um artista completo: a forma de tratar as pessoas, o que transmite através da música."

A emoção de Jéssica ao falar sobre a estreia e sobre João Paulo pode ser conferida na íntegra. Assista à entrevista completa no YouTube da CARAS TV:

