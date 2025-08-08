Filha de João Paulo, Jéssica Reis segue os passos do pai e estreia na música

Neste Dia dos Pais, a veterinária e cantora Jéssica Reis presta homenagem ao pai, o cantor João Paulo, que morreu em 1997, com lançamento de música

Neste Dia dos Pais, a veterinária e cantora Jéssica Reisescolheu prestar uma homenagem especial ao pai, o cantor João Paulo, que morreu em 1997 em um acidente de carro em Franco da Rocha, no interior de São Paulo. Ela faz sua estreia oficial na música com o lançamento de 'Meu Grande Parceiro', canção dedicada à memória do artista, que formou uma das duplas sertanejas mais populares dos anos 1990 ao lado do cantor Daniel. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista falou sobre a novidade.

A música, escrita por Monalisa Nunes e Sérgio Mazurega, chegou até Jéssica como um presente. “Ela se encaixava tanto na minha história com meu pai que decidi lançá-la como forma de homenagem”, afirmou. O videoclipe da faixa reúne imagens inéditas da família e utiliza inteligência artificial para recriar digitalmente o rosto de João Paulo. Em uma das cenas, ele aparece “falando” com a filha e a esposa por meio de uma antiga fotografia animada. “Foi uma surpresa para mim e para minha mãe. Ficamos sem reação. Só choramos e nos abraçamos”, relatou.

Durante o papo, Jéssica enfatizou o incentivo que teve de Daniel e de sua mãe para seguir na música. "Eles sempre foram muito amigos, como irmãos, e tenho certeza de que meu pai o considerava muito. Ele me apoiar em minha decisão de seguir a carreira foi importante sem dúvida. Mas minha maior incentivadora é minha mãe, que nunca mediu esforços para me ver feliz", analisou.

Apesar de ser formada em veterinária e ter atuado na área por alguns anos, Jéssica sempre manteve forte vínculo com a música. Ela conta que a virada veio após participações em gravações e shows com o cantor Daniel, parceiro de longa data de seu pai. “Nesses momentos percebi que a música é instrumento de transformação e para mim ela também é uma forma de estar mais próxima do meu pai”, disse.

Lembranças

Jéssica tinha apenas 6 anos quando perdeu João Paulo, mas guarda algumas lembranças afetivas da convivência. "Algumas lembranças ficaram, talvez também pelo reforço de fotos e vídeos. Guardo com carinho as lembranças de viagens que fizemos, e o fato de ele estar sempre querendo registrar tudo com uma filmadora. Temos vídeos dos momentos que ele filmava a gente, pena que ele aparece pouco pois estava atrás da câmera", recordou.

Próximos passos

Sobre os próximos passos de sua carreira, Jéssica afirma que já está escolhendo repertório para um segundo lançamento. “Essa música de homenagem foi o pontapé inicial mas eu também conto com muitas canções deixadas pelo meu pai, gravadas por gerações de cantores. A imagem e a memória dele são o maior legado que temos. O que virá pelo futuro estamos começando a plantar agora. Espero que o público receba bem o meu trabalho porque eu só almejo construir minha história também, seguindo os passos do meu pai".

