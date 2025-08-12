CARAS Brasil
Música / Figurino

Ivete Sangalo brilha com vestido jovial em gravação do Ivete Clareou

A cantora Ivete Sangalo se destacou na gravação do especial Ivete Clareou ao usar um vestido marrom curto e cheio de pedrarias

Izabella Nicolau Publicado em 12/08/2025, às 17h45

Ivete Sangalo
Ivete Sangalo - Fotos : Webert Belicio / Agnews

Ivete Sangalo brilhou no projeto especial Ivete Clareou, parte de sua turnê e do novo audiovisual dedicado ao samba, gravado em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. A artista não chamou atenção apenas pela performance vibrante, mas também pelo figurino, pensado para refletir a atmosfera calorosa e intimista do evento.

O vestido escolhido tinha tom marrom, aplicação de brilho e modelagem que valorizava a silhueta. Com decote profundo em V, mangas longas e fluidas e saia curta assimétrica com camadas, a peça proporcionava movimento constante, acompanhando o ritmo do samba. As pedrarias aplicadas no tecido acrescentavam sofisticação e garantiam destaque mesmo sob a luz natural do cenário.

Para complementar o look, Ivete usou meias arrastão discretas, que alongavam as pernas, e sandálias de salto alto douradas com detalhes cintilantes, criando harmonia com o brilho do vestido. O cabelo meio preso em ondas e a maquiagem com foco nos olhos reforçaram a elegância e a energia da apresentação.

O figurino dialogou diretamente com o conceito de Ivete Clareou, projeto que homenageia o samba e resgata sua relação afetiva com o gênero, inspirado em referências como Clara Nunes. A escolha da cor terrosa e do design leve trouxe conexão com elementos da cultura brasileira, ao mesmo tempo em que preservou a modernidade característica do estilo de Ivete.

Ivete Sangalo
Fotos : Webert Belicio / Agnews
Ivete Sangalo
Fotos : Webert Belicio / Agnews

Sobre o Ivete Clareou

A turnê Ivete Clareou é uma homenagem declarada ao samba e suas raízes, com repertório que mistura clássicos do gênero e composições inéditas. Gravado ao ar livre no Rio de Janeiro, o evento contou com um cenário que lembrava rodas de samba tradicionais, e o look da cantora ajudou a reforçar essa ambientação, equilibrando proximidade com o público e presença de estrelas. 

A gravação audiovisual reuniu convidados especiais e nomes conhecidos do mundo da música e da televisão, criando um clima de celebração entre amigos. A presença de artistas consagrados ajudou a transformar o registro em uma verdadeira festividade, marcada por momentos de interação e descontração.

Após o lançamento, a turnê segue por diferentes cidades brasileiras. As apresentações estão programadas para passar por São Paulo (25/10), Belo Horizonte (01/11), Rio de Janeiro (22/11), Salvador (30/11) e Porto Alegre (13/12). A proposta é manter viva a conexão afetiva com o gênero, celebrando a cultura brasileira em cada encontro.

