Italo Ferreira e Sofia Larocca se casam após anunciarem a gravidez

Pelas redes sociais, o casal Italo Ferreira e Sofia Larocca compartilhou alguns registros do casamento e a alegria do momento especial

Oficialmente casados! Pelas redes sociais, o surfista Italo Ferreira e a nutricionista Sofia Larocca anunciaram que, agora, são marido e mulher. Ambos estão à espera de seu primeiro filho, um menino que se chamará Martin.

Nos comentários, os seguidores deixaram centenas de mensagens em celebração ao momento. "Um chegou na vida do outro e mudou TUDO!!! E pra muito melhor!!!", disse uma internauta. "Que Deus abençoe grandemente essa nova jornada de vocês", disse mais uma. "Que o futuro seja tão incrível e realizador como o presente", desejou outra.

Descoberta do bebê

Em junho de 2025, Ítalo e Sofia reuniram os amigos e familiares para celebrar o chá revelação do primeiro filho. A surpresa veio de forma criativa: uma prancha de surf, embrulhada em papel, escondeu o grande momento. Ao rasgarem a embalagem, o casal se emocionou ao ver a prancha pintada de azul, confirmando que esperam um menino.

"Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro…' Salmos 127:3-5. A maior benção das nossas vidas", escreveram quando, dias antes, anunciaram a chegada do pequeno.

Carreira de Italo Ferreira

Ítalo Ferreira, natural de Baía Formosa (RN), tem 31 anos e está entre os principais nomes do surfe mundial desde 2015. Em 2021, entrou para a história ao se tornar o primeiro campeão olímpico da modalidade nas Olimpíadas de Tóquio. Além disso, Ítalo conquistou o título mundial da WSL em 2019.

