Italo Ferreira e Sofia Larocca descobrem o sexo do primeiro filho; saiba o nome

O surfista Italo Ferreira e a influenciadora digital Sofia Larocca fizeram um chá de bebê para revelar o sexo do primeiro filho

Nesta segunda-feira, 16, o surfista Italo Ferreira e a nutricionista e influenciadora digital Sofia Larocca realizaram um chá revelação com a presença dos familiares e amigos para descobrir se estão à espera de um menino ou uma menina.

Uma prancha de surf foi pintada para revelar o sexo do bebê. Os papais, então, rasgaram o papel que ela estava embrulhada e não esconderam a felicidade ao ver a prancha pintada de azul. O primeiro filho do casal se chamará Martin .

Italo e Sofia, vale lembrar, anunciaram a gestação no começo deste mês. Em uma publicação em conjunto nas redes sociais, os papais de primeira viagem mostraram teste de gravidez, imagens do ultrassom e o tamanho da barriguinha da mamãe. "'Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro…' Salmos 127:3-5. A maior benção das nossas vidas", escreveram na legenda.

Italo Ferreira revela quais são suas inspirações

O surfista Italo Ferreira é o entrevistado da capa do SportBuzz do mês de setembro e revelou quais são suas inspirações na vida e no esporte. Em um trecho da conversa, ele contou que se inspira em seu pai e também em grandes nomes do esporte. Ao ser questionado sobre a inspiração em sua vida pessoal, ele declarou:

"Meu pai. Sou bem parecido com ele, uma cara que trabalhou a vida inteira, nunca passou por cima de ninguém, sempre respeitou as pessoas. E têm duas pessoas que me ajudaram muito no início também. Seu Beto e Dona Nininha foram pessoas incríveis que me acolheram, que me deram amor sem estar olhando nada em troca. Quando eu entrei no esporte, tinham alguns caras que eu me inspirava. Mick Fanning, Kelly Slater... Assistia muitos vídeos de surfe. Hoje é ali no Youtube, aqueles vídeos editados (risos), mas antigamente eram aqueles vídeos de uma hora e meia de sessão. Como criança, ficava o dia inteiro assistindo e depois ia para a água surfar (...)", disse. Saiba mais!

