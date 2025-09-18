Isabeli Fontana conta como lida com a ‘síndrome do ninho vazio’: ‘Sofri horrores’

A modelo Isabeli Fontana abriu o coração e confessou preocupação ao falar sobre a saída dos dois filhos de sua casa

A modelo Isabeli Fontana está prestes a passar novamente pela ‘síndrome do ninho vazio’. O termo, usado por pais que sofrem com a saída dos filhos de casa, faz parte da vida da estrela desde que o herdeiro mais velho, Zion Fontana, de 22 anos, se mudou para Salvador, na Bahia.

Agora, chegou a vez de Lucas Fontana, o caçula de 18 anos da modelo, deixar a residência onde mora com a mãe. O jovem, fruto do antigo relacionamento de Isabeli com o ator Henri Castelli, se mudará para os Estados Unidos, onde o pai está atualmente, para iniciar a carreira profissional.

Em entrevista ao ‘Gshow’, a modelo abriu o coração e contou como lida com a decisão dos filhos de sair de sua casa. “ É difícil. No começo, sofri horrores, porque achei que seria aquela mãe moderna que não ia sofrer, porque já viajo muito e tal “, disse ela.

“ É muito louco, porque meu filho mais velho está morando em Salvador e o meu mais novo está prestes a ir embora. Sinto que eles estão crescendo, já está na hora “, completou Isabeli Fontana.

Apesar de entender que a situação faz parte de um ciclo natural da vida, a estrela contou que a preocupação com os meninos se faz presente. “ Achei que seria mais tranquilo, mas me preocupo demais, meus filhos dependem só de mim e, eventualmente, do meu marido. Fico querendo ensinar a coisa certa “, concluiu a modelo.

Isabeli Fontana comenta nova fase na vida do filho

Recentemente, Isabeli Fontana falou sobre a decisão do filho mais novo de deixar o Brasil. Lucas Fontana, filho da modelo com o ator Henri Castelli, está prestes a desembarcar nos Estados Unidos para morar com o pai.

Em entrevista à ‘Quem’, Isabeli contou que Lucas decidiu sair do Brasil para seguir os mesmos passos do pai no audiovisual. De acordo com a modelo, ela tem curtido cada segundo do filho antes da viagem.

“Meu filho agora tem 18 anos, vai fazer 19, está crescendo. E uma das poucas coisas que ele gosta de fazer com a mãe é ouvir música. Então, assim, eu tenho que aproveitar, porque ele não está mais a fim da mãe. E isso dá uma tristeza na gente“, declarou ela. Apesar da tristeza em ficar distante do herdeiro, Isabeli Fontana ressaltou que entende e apoia a decisão de Lucas.

“Não está sendo fácil, mas eu quero muito os meus filhos felizes. Cada um vai seguir a sua vida e eu criei eles para realmente fazer o que eles amam. Criei eles para olhar pra dentro, olhar para dentro de si mesmo, ver o que você quer e ir atrás. Porque a vida é aberta, é linda, e pode ser maravilhosa! Sua carreira só depende de você“, disse ela, por fim.

