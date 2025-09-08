CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Henrique Fogaça se pronuncia sobre rumores com Paola Carosella
Atualidades / EITA!

Henrique Fogaça se pronuncia sobre rumores com Paola Carosella

Chef Henrique Fogaça esclarece boatos sobre romance e comenta pronunciamento da ex-colega de MasterChef: "Ela falou besteira"

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 19h00

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Henrique Fogaça e Paola Carrosella
Henrique Fogaça e Paola Carrosella - Foto: Reprodução / Instagram

Durante o The Town 2025, o chef Henrique Fogaça chamou atenção ao aparecer na área VIP do festival, acompanhado da esposa, Carine. Além de comandar a curadoria gastronômica do evento, ele conversou com jornalistas e aproveitou para comentar os rumores que voltaram a circular sobre um suposto envolvimento com Paola Carosella, sua ex-colega no MasterChef Brasil.

As especulações ganharam força há algumas semanas após a participação de Paola no programa De Frente com Blogueirinha. Questionada sobre os boatos, a chef respondeu de forma descontraída: “Deixa o povo imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos”. A fala rapidamente viralizou, reacendendo debates antigos sobre a relação entre os dois.

Em entrevista concedida ao Portal LeoDias durante o festival, Fogaça, que é casado com Carine desde 2018, negou qualquer envolvimento amoroso e deu sua opinião sobre o pronunciamento da colega: “A Paola é uma amiga querida, trabalhamos muito tempo juntos, e desde o começo criaram fã-clubes, histórias. Mas nunca houve nada além de respeito e amizade no trabalho. É aquela coisa da internet. Mas também ela falou besteira, né? Sobre ‘dois corpos’, sei lá”, declarou o chef.

Boatos sobre um possível affair entre os chefs circulam desde as primeiras temporadas do MasterChef Brasil, alimentados por fãs e fóruns nas redes sociais, mas, apesar da proximidade que demonstravam no programa, tanto Fogaça quanto Paola sempre enfatizaram que a relação entre eles é estritamente profissional, construída ao longo dos sete anos em que dividiram a bancada do reality.

Foco na carreira e novos projetos

Além de responder aos comentários, Fogaça falou sobre mudanças na carreira. Após encerrar a 12ª temporada do MasterChef Brasil, disse que busca um ritmo mais equilibrado: “O excesso de trabalho me fez repensar prioridades. Quero focar em projetos mais pontuais e cuidar um pouco mais da minha saúde”, explicou.

Durante o festival, o chef também apresentou o cardápio oficial do The Town, inspirado na diversidade gastronômica de São Paulo. Entre as opções, hambúrgueres, guiozas e pratos autorais que refletiam sua paixão por música e sabores marcantes.

Leia também: Paola Carosella se manifesta sobre boatos de romance com Henrique Fogaça

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

Henrique Fogaça Henrique Fogaça   

Leia também

Amor!

Rafa Kalimann e Nattan - Foto: Reprodução / Instagram

Rafa Kalimann relembra como se apaixonou por Nattan

Rumores

Eva Pacheco e Gustavo Mioto - Foto: Reprodução / Instagram

Equipe de Eva Pacheco se pronuncia sobre affair com Gustavo Mioto

Mimos!

Simone Mendes - Foto: Reprodução / Instagram

Celulares e casas: descubra como Simone Mendes presenteia seus funcionários

Homenagem

Maria Bethânia e Angela Ro Ro - Foto: Reprodução / Instagram

Angela Ro Ro recebeu homenagem de Maria Bethânia antes de falecer

Visita real

Foto: Globo; Getty Images

Luciano Huck apresentará premiação ao lado do Príncipe William

Ícone

Isabeli Fontana - Foto: Getty Images

Isabeli Fontana comenta autoestima e retorno às passarelas aos 42 anos

Últimas notícias

Lucas Guimarães no programa 'Eita Lucas'Lucas Guimarães celebra a primeira gravação do seu programa em estúdio no SBT
Maria Cavalcante, Cristiano Deyvid e AntonellaFilha de Maria Cavalcante esbanja fofura em comemoração de mesversário
Lady Gaga e Michael PolanskyLady Gaga se declara para noivo: ‘Eu te amo infinitamente’
Henrique Fogaça e Paola CarrosellaHenrique Fogaça se pronuncia sobre rumores com Paola Carosella
Rafa Kalimann e NattanRafa Kalimann relembra como se apaixonou por Nattan
Eva Pacheco e Gustavo MiotoEquipe de Eva Pacheco se pronuncia sobre affair com Gustavo Mioto
Inês (Joana Solnado)Nova vilã chega em Êta Mundo Melhor! e une forças com Sandra para plano fatal
Simone MendesCelulares e casas: descubra como Simone Mendes presenteia seus funcionários
Maria Bethânia e Angela Ro RoAngela Ro Ro recebeu homenagem de Maria Bethânia antes de falecer
Zé Felipe faz festa para o filho caçulaZé Felipe faz festa para José Leonardo sem Virginia Fonseca
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade