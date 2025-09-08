Henrique Fogaça se pronuncia sobre rumores com Paola Carosella

Chef Henrique Fogaça esclarece boatos sobre romance e comenta pronunciamento da ex-colega de MasterChef: "Ela falou besteira"

Durante o The Town 2025, o chef Henrique Fogaça chamou atenção ao aparecer na área VIP do festival, acompanhado da esposa, Carine. Além de comandar a curadoria gastronômica do evento, ele conversou com jornalistas e aproveitou para comentar os rumores que voltaram a circular sobre um suposto envolvimento com Paola Carosella, sua ex-colega no MasterChef Brasil.

As especulações ganharam força há algumas semanas após a participação de Paola no programa De Frente com Blogueirinha. Questionada sobre os boatos, a chef respondeu de forma descontraída: “Deixa o povo imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos”. A fala rapidamente viralizou, reacendendo debates antigos sobre a relação entre os dois.

Em entrevista concedida ao Portal LeoDias durante o festival, Fogaça, que é casado com Carine desde 2018, negou qualquer envolvimento amoroso e deu sua opinião sobre o pronunciamento da colega: “A Paola é uma amiga querida, trabalhamos muito tempo juntos, e desde o começo criaram fã-clubes, histórias. Mas nunca houve nada além de respeito e amizade no trabalho. É aquela coisa da internet. Mas também ela falou besteira, né? Sobre ‘dois corpos’, sei lá”, declarou o chef.

Boatos sobre um possível affair entre os chefs circulam desde as primeiras temporadas do MasterChef Brasil, alimentados por fãs e fóruns nas redes sociais, mas, apesar da proximidade que demonstravam no programa, tanto Fogaça quanto Paola sempre enfatizaram que a relação entre eles é estritamente profissional, construída ao longo dos sete anos em que dividiram a bancada do reality.

Foco na carreira e novos projetos

Além de responder aos comentários, Fogaça falou sobre mudanças na carreira. Após encerrar a 12ª temporada do MasterChef Brasil, disse que busca um ritmo mais equilibrado: “O excesso de trabalho me fez repensar prioridades. Quero focar em projetos mais pontuais e cuidar um pouco mais da minha saúde”, explicou.

Durante o festival, o chef também apresentou o cardápio oficial do The Town, inspirado na diversidade gastronômica de São Paulo. Entre as opções, hambúrgueres, guiozas e pratos autorais que refletiam sua paixão por música e sabores marcantes.

