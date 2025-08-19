Paola Carosella se manifesta sobre boatos de romance com Henrique Fogaça

Só amigos? A chefe de cozinha Paola Carosella abriu o jogo ao comentar sobre a existência de um possível romance com Henrique Fogaça

A apresentadora e chefe de cozinha Paola Carosella abriu o jogo ao falar sobre sua relação de amizade com Henrique Fogaça. Nos últimos tempos, internautas reviveram a teoria de que os dois já teriam se envolvido romanticamente no passado.

Em entrevista ao programa 'De Frente com Blogueirinha', da DiaTV, Paola comentou a respeito dos boatos do suposto affair entre eles. Segundo a apresentadora, os rumores entre os fãs começaram quando ela ainda era jurada do MasterChef Brasil, da Band.

" Fogacella existe desde 2014 ", iniciou ela, revelando o nome do 'shipper' criado. Em seguida, Paola recordou o último encontro que teve com o colega de profissão: "Faz dois meses, que foi no dia que a gente gravou e depois eu acho que a última vez foi em alguma festa que a gente se cruzou", relatou.

Após a persistência de Blogueirinha no assunto, Paola Carosella foi direto ao ponto: "Você quer perguntar se eu tenho um caso com o Fogaça? Deixa o povo viajar, deixa o povo imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos… Tem que alimentar a fantasia das pessoas", declarou a chefe de cozinha.

Por fim, Blogueirinha insistiu: " Mas eles querem uma resposta… Você e o Fogaça estão namorando? ", questionou ela. Paolla, então, prontamente negou que já tenha se envolvido amorosamente com o colega, reforçando que o 'shipper' ficará apenas na imaginação dos fãs. " Quem nos conhece de perto sabe que a gente se dá muito bem em cima do palco, somos muito amigos, mas não daria certo ", concluiu.

DEIXA O POVO IMAGINAR!

Ao ser perguntada sobre ter tido um caso com Fogaça, Paola diz que o povo precisa da fantasia #DeFrenteComBlogueirinhapic.twitter.com/fTbYcBtgo6 — DiaTV (@diaestudio) August 18, 2025

Quando Paola Carosella saiu do MasterChef?

Após 7 temporadas no MasterChef Brasil, Paola Carosella deixou a Band em 2021 e assinou contrato com a TV Globo. Na nova emissora, ela estreou como jurada no programa 'Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua', ao lado do chef João Diamante. Além disso, a famosa também possui um programa próprio no GNT chamado 'Alma de Cozinha'.

Em 2025, Paola retornou a atração da Band para uma participação especial na nova temporada. "Voltar é uma festa! Porque volto a ver meus amigos, volto a ver as pessoas que eu amo e num lugar que me transformou. Estou muito feliz! Pra mim, é uma maneira de fechar uma fase da minha vida muito importante, que foram os últimos 12 anos. É uma chave de ouro para fechar um momento e começar outros", declarou a chefe ao portal 'Hugo Gloss', na ocasião.

