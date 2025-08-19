CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Paola Carosella se manifesta sobre boatos de romance com Henrique Fogaça
Atualidades / Será?

Paola Carosella se manifesta sobre boatos de romance com Henrique Fogaça

Só amigos? A chefe de cozinha Paola Carosella abriu o jogo ao comentar sobre a existência de um possível romance com Henrique Fogaça

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 09h14

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Paola Carosella e Henrique Fogaça
Paola Carosella e Henrique Fogaça - Foto: Reprodução / DiaTV / Band

A apresentadora e chefe de cozinha Paola Carosella abriu o jogo ao falar sobre sua relação de amizade com Henrique Fogaça. Nos últimos tempos, internautas reviveram a teoria de que os dois já teriam se envolvido romanticamente no passado.

Em entrevista ao programa 'De Frente com Blogueirinha', da DiaTV, Paola comentou a respeito dos boatos do suposto affair entre eles. Segundo a apresentadora, os rumores entre os fãs começaram quando ela ainda era jurada do MasterChef Brasil, da Band.

"Fogacella existe desde 2014", iniciou ela, revelando o nome do 'shipper' criado. Em seguida, Paola recordou o último encontro que teve com o colega de profissão: "Faz dois meses, que foi no dia que a gente gravou e depois eu acho que a última vez foi em alguma festa que a gente se cruzou", relatou.

Após a persistência de Blogueirinha no assunto, Paola Carosella foi direto ao ponto: "Você quer perguntar se eu tenho um caso com o Fogaça? Deixa o povo viajar, deixa o povo imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos… Tem que alimentar a fantasia das pessoas", declarou a chefe de cozinha.

Por fim, Blogueirinha insistiu: "Mas eles querem uma resposta… Você e o Fogaça estão namorando?", questionou ela. Paolla, então, prontamente negou que já tenha se envolvido amorosamente com o colega, reforçando que o 'shipper' ficará apenas na imaginação dos fãs. "Quem nos conhece de perto sabe que a gente se dá muito bem em cima do palco, somos muito amigos, mas não daria certo", concluiu.

Quando Paola Carosella saiu do MasterChef?

Após 7 temporadas no MasterChef Brasil, Paola Carosella deixou a Band em 2021 e assinou contrato com a TV Globo. Na nova emissora, ela estreou como jurada no programa 'Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua', ao lado do chef João Diamante. Além disso, a famosa também possui um programa próprio no GNT chamado 'Alma de Cozinha'.

Em 2025, Paola retornou a atração da Band para uma participação especial na nova temporada. "Voltar é uma festa! Porque volto a ver meus amigos, volto a ver as pessoas que eu amo e num lugar que me transformou. Estou muito feliz! Pra mim, é uma maneira de fechar uma fase da minha vida muito importante, que foram os últimos 12 anos. É uma chave de ouro para fechar um momento e começar outros", declarou a chefe ao portal 'Hugo Gloss', na ocasião.

Leia também: Paola Carosella abre o jogo sobre colegas do Masterchef e adolescência da filha: 'Gigante'

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Paola CarosellaHenrique FogaçaMasterChef Brasil
Henrique Fogaça Henrique Fogaça   Paola Carosella Paola Carosella  

Leia também

Desabafo

Amanda Kimberlly, Bruna Biancardi e Neymar - Foto: Reprodução/Instagram

Amanda Kimberlly se manifesta sobre foto de Helena apagada e revela conversas com Bruna Biancardi

Homenagem

Deborah Evelyn e Detlev Schneider - Foto: Reprodução / Instagram

Deborah Evelyn comove ao homenagear o marido falecido: 'Meu grande amor'

ENTREVISTA

Laíze Câmara, atriz de Guerreiros do Sol - Foto: Ian Castilho

Atriz de Guerreiros do Sol, Laíze Câmara fala sobre procedimentos estéticos: 'Aversão'

Casalzão!

Edu Guedes e Ana Hickmann - Foto: Reprodução/Instagram

Ana Hickmann curte momento de lazer com Edu Guedes: 'Dias mais leves ao seu lado'

ANIVERSÁRIO

Viih Tube completa 25 anos nesta segunda-feira, 18 - Fotos: Reprodução/Instagram e Fernando Gardinali/Divulgação/TodaTeen

Viih Tube chega aos 25 anos; Influenciadora começou carreira no Youtube

Matando a saudade

Zilu Camargo com o neto - Foto: Reprodução/Instagram

Zilu Camargo encanta ao mostrar encontro com o neto, filho de Wanessa Camargo

Últimas notícias

Celso (Rainer Cadete)Êta Mundo Melhor!: Carta misteriosa de Celso levanta suspeitas em despedida
Deborah Evelyn e Detlev SchneiderDeborah Evelyn comove ao homenagear o marido falecido: 'Meu grande amor'
A astróloga explicou mais detalhes por trás do nome do filho de Mariana RiosAstróloga analisa nome escolhido para o filho de Mariana Rios: 'Sentença de vida'
Laíze Câmara, atriz de Guerreiros do SolAtriz de Guerreiros do Sol, Laíze Câmara fala sobre procedimentos estéticos: 'Aversão'
Edu Guedes e Ana HickmannAna Hickmann curte momento de lazer com Edu Guedes: 'Dias mais leves ao seu lado'
Rodrigo Faro e Vera VielRodrigo Faro recorda afastamento do trabalho após diagnóstico de câncer da esposa
Graciele Lacerda, Clara e Zezé Di CamargoBatizado da filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo teve bolo sofisticado; veja foto
Fabiana Justus faz surpresa para o filhoFabiana Justus faz surpresa de aniversário para o filho; confira
Paola Carosella e Henrique FogaçaPaola Carosella se manifesta sobre boatos de romance com Henrique Fogaça
Fabiana Justus comemora o aniversário do filho caçulaFabiana Justus se derrete ao comemorar o aniversário do filho: 'Meu amorzinho'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade