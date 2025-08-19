Paola Carosella se manifesta sobre boatos de romance com Henrique Fogaça

Só amigos? A chefe de cozinha Paola Carosella abriu o jogo ao comentar sobre a existência de um possível romance com Henrique Fogaça
A apresentadora e chefe de cozinha Paola Carosella abriu o jogo ao falar sobre sua relação de amizade com Henrique Fogaça. Nos últimos tempos, internautas reviveram a teoria de que os dois já teriam se envolvido romanticamente no passado.
Em entrevista ao programa 'De Frente com Blogueirinha', da DiaTV, Paola comentou a respeito dos boatos do suposto affair entre eles. Segundo a apresentadora, os rumores entre os fãs começaram quando ela ainda era jurada do MasterChef Brasil, da Band.
"Fogacella existe desde 2014", iniciou ela, revelando o nome do 'shipper' criado. Em seguida, Paola recordou o último encontro que teve com o colega de profissão: "Faz dois meses, que foi no dia que a gente gravou e depois eu acho que a última vez foi em alguma festa que a gente se cruzou", relatou.
Após a persistência de Blogueirinha no assunto, Paola Carosella foi direto ao ponto: "Você quer perguntar se eu tenho um caso com o Fogaça? Deixa o povo viajar, deixa o povo imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos… Tem que alimentar a fantasia das pessoas", declarou a chefe de cozinha.
Por fim, Blogueirinha insistiu: "Mas eles querem uma resposta… Você e o Fogaça estão namorando?", questionou ela. Paolla, então, prontamente negou que já tenha se envolvido amorosamente com o colega, reforçando que o 'shipper' ficará apenas na imaginação dos fãs. "Quem nos conhece de perto sabe que a gente se dá muito bem em cima do palco, somos muito amigos, mas não daria certo", concluiu.
DEIXA O POVO IMAGINAR!— DiaTV (@diaestudio) August 18, 2025
Ao ser perguntada sobre ter tido um caso com Fogaça, Paola diz que o povo precisa da fantasia #DeFrenteComBlogueirinhapic.twitter.com/fTbYcBtgo6
Após 7 temporadas no MasterChef Brasil, Paola Carosella deixou a Band em 2021 e assinou contrato com a TV Globo. Na nova emissora, ela estreou como jurada no programa 'Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua', ao lado do chef João Diamante. Além disso, a famosa também possui um programa próprio no GNT chamado 'Alma de Cozinha'.
Em 2025, Paola retornou a atração da Band para uma participação especial na nova temporada. "Voltar é uma festa! Porque volto a ver meus amigos, volto a ver as pessoas que eu amo e num lugar que me transformou. Estou muito feliz! Pra mim, é uma maneira de fechar uma fase da minha vida muito importante, que foram os últimos 12 anos. É uma chave de ouro para fechar um momento e começar outros", declarou a chefe ao portal 'Hugo Gloss', na ocasião.
Leia também: Paola Carosella abre o jogo sobre colegas do Masterchef e adolescência da filha: 'Gigante'
Desabafo
Amanda Kimberlly se manifesta sobre foto de Helena apagada e revela conversas com Bruna Biancardi
|Êta Mundo Melhor!: Carta misteriosa de Celso levanta suspeitas em despedida
|Deborah Evelyn comove ao homenagear o marido falecido: 'Meu grande amor'
|Astróloga analisa nome escolhido para o filho de Mariana Rios: 'Sentença de vida'
|Atriz de Guerreiros do Sol, Laíze Câmara fala sobre procedimentos estéticos: 'Aversão'
|Ana Hickmann curte momento de lazer com Edu Guedes: 'Dias mais leves ao seu lado'
|Rodrigo Faro recorda afastamento do trabalho após diagnóstico de câncer da esposa
|Batizado da filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo teve bolo sofisticado; veja foto
|Fabiana Justus faz surpresa de aniversário para o filho; confira
|Paola Carosella se manifesta sobre boatos de romance com Henrique Fogaça
|Fabiana Justus se derrete ao comemorar o aniversário do filho: 'Meu amorzinho'