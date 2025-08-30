Hariany liga para o ex, Matheus Vargas, e revela tudo o que disse para ele

Ex-BBB e ex-A Fazenda, Hariany Almeida revela que ligou para seu ex-namorado, Matheus Vargas, que é filho de Leonardo, após a separação

A ex-BBB e ex-A Fazenda Hariany Almeida surpreendeu ao contar que ligou para o ex-namorado, Matheus Vargas, que é filho de Leonardo, após a separação. Ela falou sobre o assunto ao responder perguntas dos fãs e contou o que disse para ele após o término. Inclusive, ela garantiu que não guarda mágoas do ex.

"Quando você tem um tempo para pensar, evolui e entende as coisas da vida, consegue lidar com as coisas mais de perto. Eu o chamei para conversar quando eu já estava aqui em Londres. Falei que não queria que ele se f*desse e disse, sim, que desejava coisas boas para ele", disse ela.

E completou: "Quando aconteceu tudo aquilo, eu acabei com ele, falei um monte de coisas. Mas, agora, já coloquei minha cabecinha no lugar. Quando liberamos o perdão, é para nós mesmos, e tudo flui na vida. Mesmo com as coisas que aconteceram no fim do nosso relacionamento, a gente conversou, se perdoou e deseja coisas boas um para o outro. Desejo que ele seja feliz, independentemente de tudo, porque vivi momentos mágicos com ele, então não posso esquecer".

O fim do namoro de Hariany e Matheus Vargas

A ex-BBB e influenciadora digital Hariany Almeida anunciou o fim do namoro com o cantor Matheus Vargas, que é filho do cantor Leonardo, em fevereiro de 2025. A revelação do término foi feita por ela em um post nas redes sociais. “Em respeito a meus fãs, venho comunicar que eu e o Matheus não namoramos mais! Estou mal, espero que me entendam, e não me questionem”, afirmou ela.

Os dois assumiram o namoro em setembro de 2023. Por enquanto, Matheus não se pronunciou sobre a separação. Há duas semanas, os dois estavam juntos na fazenda de Leonardo para o aniversário de João Guilherme, irmão de Matheus.

Depois de dar a notícia que não estariam mais juntos, um vídeo do herdeiro do artista com amigas viralizou e a ex-BBB resolveu se pronunciar para tranquilizar seus fãs, dizendo que está bem.

"Hoje venho até vocês para esclarecer o meu término depois de tamanha exposição, com o intuito único de deixar meus fãs tranquilos. E, para ser bem franca, essa situação não me define e nem me derruba! Estou aqui para deixar claro: eu sou uma mulher forte que não espero nada de homens para validar meu valor ou minha felicidade. Minha trajetória é guiada por mim mesma, nada muda", começou falando.

"Estou aqui para tentar inspirar vocês a nunca aceitarem menos que merecem. Nós somos donas do nosso próprio destino e podemos construir coisas que nos façam felizes, sem depender de ninguém! Como sempre, estou focada em mim, nos meus projetos e nas coisas que realmente me fazem feliz. A vida é sempre feita de novas oportunidades e o poder que temos de recomeçar sempre que necessário!", declarou.

Em nota enviada ao site HugoGloss, a equipe de Matheus negou que houve traição. "Em respeito ao público e aos fãs do cantor Matheus Vargas, viemos esclarecer informações equivocadas que estão sendo veiculadas na imprensa e nas redes sociais sobre o término do relacionamento entre Matheus Vargas e Hariany Almeida. Primeiramente, é importante reforçar que não houve traição por parte do cantor", iniciou o comunicado.

Além disso, o texto afirmou que namoro do casal já estava estremecido. "O término não foi motivado pelo vídeo que circula nas redes sociais e qualquer insinuação nesse sentido não corresponde à verdade. Desde o início de 2025, o casal já vinha conversando sobre o fim do relacionamento. A última vez que esse assunto foi abordado foi na sexta-feira, 23, antes da viagem de Hariany, quando ambos reconheceram que já não estavam bem há algum tempo. Na mesma madrugada, Hariany confirmou que na segunda-feira, 26, retornaria para buscar seus pertences na casa de Matheus. O vídeo que está sendo compartilhado foi gravado no domingo, 25, durante um churrasco entre amigos, em um momento de descontração, sem qualquer envolvimento amoroso ou traição por parte de Matheus".

Por fim, a equipe do artista afirmou que ele agradece o carinho dos fãs. "Lamentamos a disseminação de informações inverídicas e reafirmamos nosso compromisso com a verdade. Ademais, informamos que serão adotadas todas as medidas legais cabíveis contra aqueles que propagarem notícias falsas sobre esse assunto, uma vez que tais condutas podem configurar crimes como injúria e difamação. Matheus Vargas segue focado em sua carreira e agradece o carinho e respeito de todos".