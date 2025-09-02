CARAS Brasil
  2. Gwyneth Paltrow afirma que só será compreendida quando morrer: 'Vida estranha'
Atualidades / Desabafo

Gwyneth Paltrow afirma que só será compreendida quando morrer: 'Vida estranha'

Durante participação em podcast, a atriz Gwyneth Paltrow declarou que só será realmente compreendida após sua morte. Leia mais!

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 02/09/2025, às 12h40

Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Gwyneth Paltrow declarou que só será realmente compreendida após sua morte. Em participação no podcast The Cutting Room Floor, ela refletiu sobre o próprio legado e as críticas frequentes à sua imagem pública.

Gwyneth Paltrow conquistou o Oscar de Melhor Atriz em 1999 pelo filme Shakespeare Apaixonado (1998). Nos últimos anos, porém, tem direcionado sua carreira para o empreendedorismo e para a atuação como guru de bem-estar. A artista afirmou que se sente “confusa com a narrativa construída” em torno de sua imagem.

E completou: “Eu nunca criei a minha própria narrativa, Eu sei que essa narrativa existe. Mas, nesse sentido, tive uma vida realmente estranha. Tipo, imagine ser uma pessoa real e saber que estão te caracterizando de uma maneira que você não entende como chegaram àquilo. Eu não faço ideia de quem estão falando”.

A artista ainda declarou: “Eu vivo por muitas décadas com esse avatar que é projetado de forma muito, muito intensa — e eu não sei por quê. Quer dizer, eu sei por quê, mas são coisas muito clichês, reducionistas, que poderiam ser ditas sobre muitas pessoas e sobre a cultura em geral”.

E pontuou: “E também sinto que sou reduzida ao clichê mais fácil de entender. Somos todos seres humanos, então dói quando alguém te representa de forma distorcida ou te interpreta mal de propósito”.

O que Gwyneth Paltrow fez com a estatueta do Oscar?

Durante uma entrevista ao canal da Vogue em outubro de 2023, Gwyneth Paltrow revelou que utilizava sua estatueta do Oscar como peso de porta. A atriz conquistou o prêmio de Melhor Atriz em 1999, quando disputou o título com Fernanda Montenegro.

Na entrevista, Paltrow caminhava pelo jardim de sua casa enquanto respondia às perguntas. Em certo momento, o repórter direcionou a câmera para o chão, onde a estatueta estava apoiada. "Que belo prêmio da Academia", comentou. Em tom descontraído, a atriz respondeu: "É meu peso de porta. Funciona perfeitamente."

A estatueta foi conquistada por Paltrow graças à sua atuação em Shakespeare Apaixonado, filme que disputou o Oscar com Fernanda Montenegro, indicada por Central do Brasil. Após as críticas ao comentário, um representante da atriz explicou à Variety que tudo não passou de uma brincadeira.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

