Gwyneth Paltrow afirma que só será compreendida quando morrer: 'Vida estranha'

Durante participação em podcast, a atriz Gwyneth Paltrow declarou que só será realmente compreendida após sua morte. Leia mais!
A atriz Gwyneth Paltrow declarou que só será realmente compreendida após sua morte. Em participação no podcast The Cutting Room Floor, ela refletiu sobre o próprio legado e as críticas frequentes à sua imagem pública.
Gwyneth Paltrow conquistou o Oscar de Melhor Atriz em 1999 pelo filme Shakespeare Apaixonado (1998). Nos últimos anos, porém, tem direcionado sua carreira para o empreendedorismo e para a atuação como guru de bem-estar. A artista afirmou que se sente “confusa com a narrativa construída” em torno de sua imagem.
E completou: “Eu nunca criei a minha própria narrativa, Eu sei que essa narrativa existe. Mas, nesse sentido, tive uma vida realmente estranha. Tipo, imagine ser uma pessoa real e saber que estão te caracterizando de uma maneira que você não entende como chegaram àquilo. Eu não faço ideia de quem estão falando”.
A artista ainda declarou: “Eu vivo por muitas décadas com esse avatar que é projetado de forma muito, muito intensa — e eu não sei por quê. Quer dizer, eu sei por quê, mas são coisas muito clichês, reducionistas, que poderiam ser ditas sobre muitas pessoas e sobre a cultura em geral”.
E pontuou: “E também sinto que sou reduzida ao clichê mais fácil de entender. Somos todos seres humanos, então dói quando alguém te representa de forma distorcida ou te interpreta mal de propósito”.
Durante uma entrevista ao canal da Vogue em outubro de 2023, Gwyneth Paltrow revelou que utilizava sua estatueta do Oscar como peso de porta. A atriz conquistou o prêmio de Melhor Atriz em 1999, quando disputou o título com Fernanda Montenegro.
Na entrevista, Paltrow caminhava pelo jardim de sua casa enquanto respondia às perguntas. Em certo momento, o repórter direcionou a câmera para o chão, onde a estatueta estava apoiada. "Que belo prêmio da Academia", comentou. Em tom descontraído, a atriz respondeu: "É meu peso de porta. Funciona perfeitamente."
A estatueta foi conquistada por Paltrow graças à sua atuação em Shakespeare Apaixonado, filme que disputou o Oscar com Fernanda Montenegro, indicada por Central do Brasil. Após as críticas ao comentário, um representante da atriz explicou à Variety que tudo não passou de uma brincadeira.
⏯️ Gwyneth Paltrow usa estatueta do Oscar que disputou com Fernanda Montenegro em 1999 como peso de porta. pic.twitter.com/dWze3ZJtin— Metrópoles (@Metropoles) October 10, 2023
Leia também: Gwyneth Paltrow relembra Oscar contra Fernanda Montenegro: 'Não foi boa'
Passado
César Tralli fala sobre infância difícil e lembra que começou a trabalhar cedo: 'Puxar a família'
|Gloria Pires publica foto rara com três dos quatro filhos: 'Meus amores'
|Rebeca Abravanel tem atitude generosa com idosa em programa de TV
|Claudia Raia chama a atenção ao surgir fantasiada com o filho caçula
|Allan Souza Lima critica 'invasão de privacidade' após boatos sobre vida pessoal
|Dança dos Famosos: público discorda da eliminação e revela quem deveria sair do reality
|Tiago Abravanel explica relacionamento aberto e psicóloga avalia: 'Isso é central'
|Vale Tudo: Eugênio ganha destaque ao contar passado trágico
|Ex-nora de Angélica, Duda Guerra vai parar no hospital e revela o que aconteceu: 'Muita dor'
|Êta Mundo Melhor!: Dita toma decisão surpreendente e deixa todos em choque
|Túlio Gadelha reage à saída de William Bonner do Jornal Nacional após 29 anos