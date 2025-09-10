CARAS Brasil
  Giulia Be comenta convite para Lula e Trump no casamento com Conor Kennedy
Giulia Be comenta convite para Lula e Trump no casamento com Conor Kennedy

Cantora Giulia Be explica como nomes polêmicos surgiram na lista de convidados da cerimônia: "Se tem Trump, vai ter Lula também"

por Izabella Nicolau
Publicado em 10/09/2025, às 16h50

Conor Kennedy e Giulia Be
Conor Kennedy e Giulia Be - Foto: Reprodução / Instagram

GiuliaBe (26) revelou que os nomes de Luiz Inácio Lulada Silva e Donald Trump podem aparecer entre os convidados de seu casamento com Conor Kennedy (31). Em entrevista à Splash, durante o festival The Town, em São Paulo, a cantora esclareceu o motivo do burburinho após parte da lista ter vazado recentemente.

Segundo Giulia, a lista de convidados é dividida entre os noivos e os pais do empresário. “O pai do Conor tem a lista dele e eu e o Conor temos a nossa. Então, se tem Trump, vai ter Lula também, sabe?”, disse, em tom descontraído.

O vazamento de uma parte da lista chamou atenção por incluir o nome do atual presidente dos Estados Unidos. A cantora explicou que a presença de nomes tão diferentes reflete o contexto familiar do noivo, descendente de uma das famílias mais influentes da política americana.

Giulia também contou que está em um processo de revisão da lista para deixar a cerimônia mais íntima. “Primeiro tem aquela coisa ‘Meu Deus, eu vou casar’ e aí você começa a fazer uma lista, faz uma lista de mil pessoas e pensa: ‘Será que eu quero essas mil pessoas no meu casamento?’ Agora eu tô no processo de cortar a lista e tá sendo legal também, meio que repensar e fazer um casamento que tenha a nossa cara no final do dia”, afirmou.

Encontro com Lula e relação com a política

A menção ao presidente brasileiro remete a um momento em 2022, durante a campanha presidencial, quando Giulia e Conor se encontraram com Lula. Na ocasião, a cantora chegou a ler uma mensagem do noivo para o então candidato, demonstrando apoio ao petista.

Apesar das especulações sobre a presença de políticos no evento, Giulia reforçou que o foco da cerimônia será celebrar o relacionamento. A data original do casamento, marcada para novembro de 2025, foi adiada para junho de 2026 por causa do lançamento do novo álbum da artista.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

