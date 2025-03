Giulia Be adianta detalhes de casamento com Conor Kennedy e revela convite para Paris Hilton

Na expectativa para o casamento com Conor Kennedy, a atriz Giulia Be revelou novos detalhes sobre a cerimônia e os looks escolhidos para o grande dia

Em entrevista ao portal LeoDias na última segunda-feira, 10, a cantora Giulia Be compartilhou novos detalhes sobre seu casamento com Conor Kennedy. A cerimônia, marcada para 29 de novembro deste ano, em São Paulo, ainda contará com a presença de Paris Hilton na lista de convidados!

Ao veículo, a atriz revelou que já esteve na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, local onde a cerimônia será realizada. “Eu fiquei, assim, encantadíssima. É muito, muito linda e maravilhosa”, declarou Giulia Be, acrescentando que o casal convidará algumas celebridades para o grande dia.

“Eu, recentemente, conheci a Paris Hilton e a família dela, então eu vou convidar eles. Espero que eles venham porque eu amo a diva”, disse ela.

Ao falar sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a noiva afirmou não acreditar que ele comparecerá ao casamento, explicando que os convites ainda não foram enviados. Além da cerimônia principal, em São Paulo, Giulia e Conor também planejam uma celebração mais íntima no Rio de Janeiro e outra, de noivado, nos Estados Unidos.

E sobre os looks para a cerimônia de casamento, a famosa revelou o desejo de usar pelo menos uma peça assinada por um designer brasileiro. “Eu também tenho alguns designers que eu tô pensando lá de fora”, acrescentou.

Vale destacar que Conor Kennedy é filho de Robert F. Kennedy Jr., secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, e sobrinho-neto do ex-presidente John F. Kennedy. De acordo com Giulia, o noivo está entusiasmado com a cerimônia e ainda tem pouco contato com a cultura brasileira.

Convite para Donald Trump e Elon Musk

A cantora brasileira Giulia Be se casará com Conor Kennedy este ano em São Paulo, na Igreja Nossa Senhora do Brasil. Conforme informações da coluna de Mônica Bergamo, a cerimônia luxuosa acontecerá no dia 29 de novembro, feriado de Thanksgiving (Dia de Ações de Graças), e teve mais de 600 pessoas convidadas.

Entre os nomes estão, o presidente dos EUA, Donald Trump, e o empresário, Elon Musk. Por ser filho do influente Robert Kennedy Jr., o noivo mandou o convite para as personalidades conhecidas mundialmente.

A festa será comandada ao som do DJ Diplo. Além disso, eles terão cerca de 15 padrinhos vão e um deles é o primo de Connor, filho do ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, com Maria Kennedy Schiver.

