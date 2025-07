Gabriely Miranda e Endrick: Novas fotos do casamento

Nas redes sociais, a modelo Gabriely Miranda compartilhou novas fotos de seu casamento com o jogador de futebol Endrick

"Que bom que nos conhecemos tão jovens, assim podemos nos amar uma vida inteira", assim escreveu a modelo Gabriely Miranda ao compartilhar novas fotos de seu casamento com o jogador de futebol Endrick. Os dois selaram a união durante a cerimônia luxuosa e discreta em Madrid, na Espanha, onde vivem atualmente.

As fotos em preto e branco, divulgadas nesta sexta-feira, 25, capturam o casal em um momento emocionante: a troca de votos no altar.

Nos comentários, os seguidores deixaram dezenas de mensagens positivas para os pombinhos. "Até pelas fotos conseguimos sentir o amor que estava presente nessa cerimônia", disse um internauta. "O casamento mais lindo do mundo", disparou outro. "Foram os votos mais lindos que já ouvi na vida", disse outro seguidor.

Como foi a cerimônia?

O atacante Endrick, de 18 anos, celebrou seu casamento com Gabriely Miranda, de 22, em julho deste ano. O casal compartilhou com os seguidores registros do evento, revelando detalhes do momento especial.

"Sr. Pessoa e Sra. Sousa 🤍 Ele [Deus] preparou cada passo. Hoje, caminhamos juntos no altar d’Ele", escreveram Endrick e Gabriely, em comunicado conjunto compartilhado nas redes sociais.

Por meio dos registros que ambos divulgaram, é possível perceber a decoração repleta de flores em tons suaves, músicos com violinos criando uma atmosfera elegante, um lago ao fundo compondo o cenário e dois grupos discretos de convidados — todos vestidos de preto, seguindo o dress code da cerimônia.

O vestido escolhido por Gabriely Miranda era marcado por volume e uma longa cauda, trazendo um toque de elegância atemporal à cerimônia. Com um design imponente, a peça harmonizava com o clima sofisticado da ocasião e se destacava diante do traje escuro e discreto dos convidados.

