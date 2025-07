Funcionária agradece Virginia após nova conquista: 'Melhor patroa'

Uma das funcionárias de Virginia, Fran Chagas mencionou as oportunidades recebidas pela influenciadora em um agradecimento especial

Virginia Fonseca ganhou uma declaração bastante especial de Fran Chagas, uma de suas funcionárias. A moça, que já trabalha com a influenciadora digital há algum tempo, revelou na noite de quarta-feira, 30, que conseguiu comprar seu apartamento próprio.

Em seu relato, Fran agradeceu as oportunidades recebidas pela influenciadora desde que começou a auxiliá-la. Além do imóvel, a funcionária de Virginia contou que, graças ao trabalho e a confiança da famosa, também conseguiu conquistar sua moto.

" Eu venho aqui agradecer em primeiro lugar a Deus e depois você, minha patroa, por todas as oportunidades que você tem me dado, obrigada pela confiança, carinho, por acreditar no meu potencial e no meu trabalho. Gratidão é pouco do que eu tenho por você e graça ao meu trabalho e a oportunidade que você me deu de crescer na sua casa, me promovendo sua governanta, eu pude conquistar meus sonhos", iniciou a moça na legenda da postagem.

"Comprei minha moto, e agora meu apartamento. Obrigada Virginia, você é a melhor patroa do mundo, gratidão sempre, saúde e paz e muitas conquistas na sua vida e de toda família, mulher do coração gigante", completou Fran Chagas. Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas à funcionária da influenciadora e a parabenizaram por todas as conquistas.

"Como é bom saber que ainda existem empregadores que valorizam os seus funcionários. Que Deus abençoe cada um de suas conquistas", escreveu uma seguidora. "Ela tem um coração gigante. E você, pelo que vejo, faz um excelente trabalho!", elogiou outra. "Que lindo, Virginia ilumina todos que cercam ela, nasceu com essa luz e passa para quem está com ela", disse uma terceira.

Leonardo fala sobre separação de Virginia e Zé Felipe

O cantor sertanejo Leonardo falou pela primeira vez sobre o fim do casamento de Virginia Fonseca e seu filho, o cantor Zé Felipe. Os dois, que são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, anunciaram o término do casamento em maio.

Em entrevista ao perfil Conceito Sertanejo, o artista confessou que está sofrendo com a separação, mas ressaltou que seu carinho pela influenciadora digital será para sempre. Leonardo também falou sobre a possibilidade de uma reconciliação entre o ex-casal; confira mais detalhes!

