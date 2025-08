Franciny Ehlke detalha casamento com empresário bilionário: 'Organizando a cerimônia oficial'

Influenciadora e empresária no ramo da beleza, Franciny Ehlke também detalha suas marcas e recorda início da carreira em entrevista à TV CARAS

Grande nome do mercado de beleza no Brasil, Franciny Ehlke (26) vive um verdadeiro romance com o noivo, Tony Maleh (36). Apesar de terem engatado rapidamente a relação, a influenciadora explica que ainda estão organizando o casamento —e que a união celebrada em Las Vegas, em abril, não foi a única comemoração que pretendem fazer.

"Falta fazer o casamento no papel e a cerimônia, mas, estamos tão focados nas empresas que não estamos sabendo... Ainda estamos organizando a cerimônia oficial", começa Franciny Ehlke , em entrevista à TV CARAS. "Estou pensando muito em fazer um casamento mais intimista, acho que vamos aproveitar muito mais."

A empresária conta que conheceu o parceiro em 2024, enquanto estava buscando investidores para novos negócios. Quando foi apresentada para ele, Franciny diz ter sentido uma sinergia, porém, a relação fluiu para uma amizade envolvendo a sociedade, não um romance.

"Falamos que não foi amor à primeira vista", recorda. "Só que acabou rolando e isso foi uns meses depois. E depois da primeira ficada não nos largamos mais. Ele já falou em casamento no primeiro momento. Eu já tinha certeza ali, que ele seria o cara que eu formaria família."

Juntos desde novembro do ano passado, a influenciadora também assegura que conseguem equilibrar bem os negócios e a vida pessoal. "Nossa relação de sociedade é muito tranquila. Temos uma admiração muito grande um pelo outro, conseguimos separar. Com certeza queremos ampliar para outros negócios."

Esse equilíbrio também se estende para sua relação com os fãs e as redes sociais. Franciny afirma que, atualmente, se sente mais confiante e consegue separar melhor seus momentos de intimidade e as horas dedicadas ao trabalho.

"Muitas pessoas acham que me conhecem, e eu entendo, porque faço vídeos há 10 anos. Tem um lado que eu escondo, a minha privacidade. Momentos em que eu não estou bem, estou meio sugada e preciso de um refúgio. É difícil separar, porque me sinto culpada quando fico sem postar."

Na entrevista, Franciny ainda relembra o começo de sua carreira como influenciadora, o início de sua marca, detalha novos investimentos e revela se já pensou em desistir. Confira na íntegra a conversa assistindo ao vídeo abaixo!

