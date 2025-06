Marido de Franciny Ehlke dispara indireta para Virginia: ‘Reputação impecável’

O empresário bilionário Tony Maleh elogia a esposa, influenciadora Franciny Ehlke, e alfineta Virginia Fonseca; confira!

Tony Maleh, de 36 anos, compartilhou em suas redes sociais o ranking de criadores divulgado nesta semana. O empresário bilionário aproveitou para alfinetar Virginia Fonseca, que ocupa o primeiro lugar no pódio, enquanto sua esposa, Franciny Ehlke, aparece na quarta posição da classificação.

Em seus stories, o marido de Franciny declarou sua admiração pela influenciadora, e alfinetou Virginia Fonseca, que ocupa o primeiro lugar, ao escrever: “Mais importante que estar entre os top 10, é ter uma reputação impecável como a sua. Para mim, e para muita gente, você sempre será a número 1. Parabéns, meu amor”.

Nas redes sociais, o público se mostra dividido sobre o assunto. Alguns concordam com o empresário. “Franciny sendo a única que de fato merecia o top 1", escreveu um usuário. “Enalteceu ela e deu uma indireta daquelas. Amo, não mentiu em nada”, acrescentou outra pessoa. Já outros defendem Virginia. “Virgínia a melhor”, comentou um fã. “Virgínia segue sendo a maior”, reforçou outro.

Confira o comentário feito por Tony Maleh:

Marido de Franciny Ehlke alfineta Virginia Fonseca nas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

Quem é Tony Maleh?

A influenciadora digital e empresária Franciny Ehlke ganhou um belo presente do noivo, Tony Maleh. O empresário bilionário surpreendeu a companheira em seu aniversário de 26 anos com um helicóptero de luxo personalizado, com direito a um buquê de flores a esperando dentro da aeronave.

A jovem compartilhou o momento especial em suas redes sociais e, claro, despertou curiosidade do público sobre o amado. Que tal saber um pouco mais sobre o noivo de Franciny Ehlke?

O empresário Antoine Maleh, mais conhecido como Tony, tem 36 anos e trabalha com investimentos nos setores de saúde e tecnologia. Seu atual faturamento é estimado em R$ 1,6 bilhão. De acordo com o 'Extra', ele é fundador de 62 empresas; confira mais detalhes!

