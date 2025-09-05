CARAS Brasil
  2. Foto de Vini Jr. reforça rumores de affair com Virginia Fonseca na Espanha
Atualidades / Confirmou?

Foto de Vini Jr. reforça rumores de affair com Virginia Fonseca na Espanha

Jogador do Real Madrid publicou foto em mansão alugada pela influenciadora Virginia Fonseca em Marbella, aumentando especulações

Izabella Nicolau
Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 17h12

Virginia e Vini Jr
Virginia e Vini Jr - Foto: Reprodução / Instagram

Após os rumores de que teria visitado a mansão de luxo alugada por Virginia Fonseca em Marbella, na Espanha, Vinicius Jr. alimentou ainda mais as especulações ao publicar, na tarde desta sexta-feira, 5, uma foto feita em um dos cômodos do imóvel. A postagem intensificou as suspeitas de um possível affair entre o jogador do Real Madrid e a influenciadora.

Os rumores começaram depois que internautas repararam no reflexo de Vinicius Jr., que teria aparecido em um vídeo publicado por Rafa Uccmann nos stories de seu Instagram, gravado no imóvel onde Virginia está hospedada.

Os boatos aumentam com as informações de que o encontro não teria sido o primeiro. Na última segunda-feira, 1º, os dois participaram de um jantar reservado. Na terça, 2, a influenciadora visitou o estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. Já na quarta-feira, 3, Virginia e o jogador aproveitaram um passeio de iate pela costa espanhola ao lado de amigos próximos.

Imagens internas do imóvel e registros dos passeios têm gerado intensa repercussão nas redes sociais, com fãs analisando cada detalhe e apontando coincidências entre os conteúdos publicados por Virginia e Vinicius. Enquanto isso, os dois seguem mantendo a discrição e ainda não comentaram publicamente sobre o assunto.

Vini Jr em mansão alugada por Virginia
Foto: Reprodução / Instagram

Sobre a viagem à Europa

A viagem de Virginia para a Espanha tem chamado atenção desde o início. Hospedada em uma mansão de luxo em Marbella, a influenciadora está acompanhada de amigos próximos, como Rafa Uccmann, Lucas Guedez e Duda Freire. O imóvel, avaliado em cerca de 70 mil euros por mês (aproximadamente R$ 445 mil), conta com sete dormitórios, todos com acesso a terraços privativos e uma vista ampla para o mar Mediterrâneo.

Além disso, a propriedade conta com diversas comodidades, como piscina infinita aquecida, bar aquático com iluminação em LED, adega exclusiva e até um apartamento VIP para hóspedes com acesso ao jardim. Esses detalhes ajudam a explicar o alto valor do aluguel e o motivo pelo qual o local tem sido destaque nas redes sociais.

Izabella Nicolau

