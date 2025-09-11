Fitness! Saiba tudo sobre o novo empreendimento de Virginia Fonseca

Com inauguração prevista para novembro e investimento milionário, Virginia Fonseca apresentou detalhes da WP Gym, sua academia de alto padrão

Virginia Fonseca esteve nesta quinta-feira, 11, em Goiânia para acompanhar as obras de seu mais novo empreendimento. A influenciadora está prestes a expandir seus negócios, mas desta vez para além do mundo da maquiagem.

Ainda no campo da autoestima e bem-estar, seguindo seu padrão de vida, a empresária está prestes a inaugurar uma academia de alto padrão, a WP Gym, que está sendo construída às margens da BR-153, próximo ao shopping Flamboyant.

A influenciadora revelou que a estrutura contará com dois andares, vestiários, recepção, além de espaços dedicados para treinos funcionais e modalidades coletivas, como aulas de dança e spinning. A ideia é oferecer experiências variadas dentro do mesmo ambiente.

Segundo Virginia, o empreendimento contará com 650 aparelhos de última geração e 250 vagas de estacionamento. O investimento total na obra é estimado em R$ 5 milhões, reforçando a aposta no segmento fitness de luxo.

Durante a visita às obras, a influenciadora destacou que buscou inspiração internacional para o projeto. “Estamos trazendo para Goiânia tudo que vimos de melhor em Dubai”, afirmou. A previsão é que a academia seja inaugurada em novembro deste ano.

Detalhes sobre o empreendimento

A WP Gym foi planejada para oferecer um ambiente de alto padrão, unindo variedade de modalidades a uma estrutura de grande porte, mas os preços de planos ainda não foram divulgados oficialmente. Virgínia, no entanto, adiantou que pretende lançar promoções especiais de inauguração, como forma de atrair os primeiros clientes e consolidar a marca no mercado fitness.

A inauguração deve acontecer em novembro, embora a data exata ainda não tenha sido confirmada. O anúncio oficial deve ser feito pela própria Virgínia nas redes sociais, onde costuma compartilhar detalhes de seus projetos.

Com forte presença digital e influência no público jovem, a empresária aposta que a academia se tornará um novo ponto de referência em Goiânia. O investimento reforça sua atuação como empresária além das redes, expandindo negócios em diferentes segmentos.

