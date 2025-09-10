O gesto simbólico de Virginia para apoiar o trabalho do ex, Zé Felipe

Virginia Fonseca surpreende os fãs com atitude simbólica para demonstrar seu apoio ao trabalho do ex-marido, Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu com uma atitude discreta para apoiar o trabalho do ex-marido, o cantor Zé Felipe. O gesto simbólico dela foi feito no post para celebrar o aniversário de 1 ano do filho caçula, José Leonardo, que teve uma festa luxuosa na noite de terça-feira, 9.

Ao compartilhar as fotos da família durante o evento, Virginia fez questão de colocar uma música de Zé para embalar o momento. Ela marcou a música ‘Meu Grito de Amor’ na publicação. Assim, ela incentivou que os fãs ouçam o hit do pai dos seus filhos.

Vale lembrar que Virginia foi uma grande incentivadora da carreira musical de Zé Felipe desde que começaram a namorar. Ela sempre fez vídeos de dancinhas na internet ao som das canções dele para que as músicas viralizassem. Desde que eles se separaram, ela parou de fazer os vídeos de dança, mas faz alguns posts esporádicos ao som dos hits do ex.

Post de Virginia Fonseca com música de Zé Felipe - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia (@virginia)

Veja as fotos oficiais do batizado e do aniversário de José Leonardo

Nesta terça-feira, 9, a influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe tiveram um dia repleto de compromissos com a família. Eles realizaram o batizado do filho caçula, José Leonardo, na igreja e também celebraram ao aniversário de 1 ano do bebê.

O batizado aconteceu na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Goiânia, e celebrado pelo Padre Marcos Rogério. O padrinho do bebê é Hebert Gomes, amigo da mãe, e Monyque Isabella, irmã do pai.

Logo depois, as família seguiram para a festa de aniversário, que aconteceu no salão de festas da mãe dele. O evento teve o tema de Fazenda, com direito a esculturas gigantes e mais de 30 brinquedos para as crianças e oficinas.

“Que Nossa Senhora possa sempre olhar e cuidar do nosso menino”, disse o pai coruja. E a mãe completou: “Receber o Espírito Santo é um momento importante para todos nós, que o José esteja sempre firme no caminho de Deus”.

Veja as fotos do batizado de José Leonardo na galeria abaixo:

Confira as fotos do aniversário de José Leonardo na galeria abaixo:

Leia também: Gostou? Poliana Rocha dá sua opinião sobre o batizado e festa do neto caçula