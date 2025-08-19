Raul Gil rompe o silêncio após polêmica com a filha e a neta: ‘Se puderem se retratar'

O apresentador Raul Gil grava vídeo após ser alvo de polêmica na internet por causa de vídeo da neta Raquel, filha de Nanci Gil

O apresentador Raul Gil gravou um vídeo nesta terça-feira, 19, para falar sobre a polêmica envolvendo a filha, Nanci Gil, e a neta Raquel. Ele falou sobre opinião sobre as declarações das duas contra ele e seu filho, Raul Gil Jr.

Tudo começou quando um vídeo de Raquel repercutiu nas redes sociais, no qual ela afirmou que recebeu uma ordem extrajudicial para não falar sobre a família publicamente. Com isso, Raul Gil se pronunciou publicamente e disse que faz orações pela filha e pela neta e que sempre deu apoio financeiro para elas.

"Vocês que têm acompanhado Instagram, YouTube... E tem visto a minha filha, Nanci, que eu amo tanto, e a minha neta Raquel, que eu amo também, falando coisas do pai. Minha filha Nanci, desde que nasceu, eu cuido dela com maior carinho do mundo. Quando ela fez 15 anos, meu Deus, entreguei meu coração. Fiz um festão com um monte de artista. Nanci casou-se, teve programas na Record, teve programas na Rede de Mulher... Minha filha nunca passou necessidade, nem minha filha, nem minha neta, nenhuma das duas passou necessidade e todas as viagens que elas fizeram, eu tava lá, patrocinei, não queria nem saber. Londres, Japão, Coreia... Não deixei minha minha filha e minha neta passarem por momentos desagradáveis", disse ele.

E completou: "Se elas falaram de mim, que que eu vou fazer? Elas falaram pela própria vontade. Ai se todos os pais fossem como eu fui e sou, mas assim mesmo eu oro por elas, leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia há mais de 20 anos. A minha fé é grande, poderosa, amo a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amo a Sagrada Família e a minha Nossa Senhora da Aparecida. E por favor, se vocês puderem se retratar, eu agradeceria do fundo do meu coração, porque, na verdade, tem 5 milhões de pessoas me condenando. Vocês, Nanci e Raquel, sabem o quanto eu trabalhei, o quanto eu lutei".

Por fim, ele rebateu um tema polêmico. "Nunca falei para você ir lavar louça, não. Eu lavei muita louça, eu gosto de lavar louça. Você fica falando que eu mandei você lavar louça. Mandei: "Graças a Deus que você tem louça para lavar. Tem gente que não tem nem comida'. Minha filha, minha neta, tenho meu filho, minhas netas, tem minha nora e tem o meu filho Raul Gil Júnior, que trabalha comigo há 40 anos. 40 anos ali, ó, junto comigo, dirigindo os programas que eu fiz até agora, que eu considero hoje um dos maiores programas e mais perfeito do Brasil. E eu saí do ar por quê? Problema da idade. Sei lá, mas eu vou voltar. Eu estou voltando. Aguarde aí porque vem aí programa Raul Gil. Um beijo para você, Nanci. Um beijo para Raquel. Um beijo pro Raul, pra Carol e pras minhas netas. Que Deus abençoe vocês", finalizou.

O que Raquel falou sobre o avô?

Em um vídeo nas redes sociais, Raquel Gil falou sobre a ordem extrajudicial que sua família recebeu. "A gente recebeu uma ordem extrajudicial vinda do meu tio, ou seja, do meu próprio sangue, que a gente não pode falar nada sobre a família na qual a gente nasceu, cresceu, da qual a gente supostamente faz parte. Não pode falar mais nada da nossa vida, que foi gravada, registrada não só pela imprensa, e por todos que testemunharam nossos desafios e conquistas. Como minha mãe já tomou muito a frente, eu resolvi ser quem fala, agora, dessa vez", disse ela.

E completou: "Não podemos mudar nossa família, nosso DNA, nosso sobrenome, nossos parentes próximos".