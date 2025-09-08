Filho de Fábio Assunção revela por que desistiu da carreira de ator

João Assunção, filho de Fábio Assunção, fala sobre carreira e revela motivos que o fizeram se afastar da profissão do pai

Aos 22 anos, João Assunção, filho do ator Fábio Assunção, é presença constante em grandes festivais como o Rock in Rio e o The Town, mas engana-se quem pensa que ele vai apenas para curtir os shows e ser clicado nos bastidores. O jovem empresário marca presença nos eventos para trabalhar, comandando sua própria produtora de audiovisual e atendendo clientes durante os dias de festival.

Em entrevista à revista Quem, João contou que chegou a experimentar a carreira artística, mas entendeu que prefere estar atrás das câmeras. “O João ator está tirando uma sonequinha. Fiz um curta agora como ator, no começo do ano, fiz uma peça também”, lembrou. Apesar de gostar da experiência, ele percebeu que sua verdadeira realização está no trabalho que faz no audiovisual.

Apesar do interesse pela dramaturgia, ele explicou que descobriu onde se realiza profissionalmente: “Tenho feito coisas aqui e ali, porque acho que é um gosto meu, é algo que amo, mas entendi que não é o que eu faço melhor”.

Produção audiovisual e novos desafios na carreira

Durante o The Town, João coordenou uma equipe de dez pessoas na criação de conteúdo para os clientes da produtora. “Estou em todas as diárias, em todos os trabalhos... Sou muito apaixonado pelo que a gente tem feito”, destacou.

Filho do ator Fábio Assunção, conhecido por papéis marcantes na TV Globo, João cresceu cercado pelo universo artístico, mas garante que nunca sentiu a pressão de seguir os mesmos passos, além de nunca ter sentido ter o mesmo dom do pai para a atuação. Para ele, a realização vem de usar a criatividade por trás das câmeras e ajudar a contar histórias para outras marcas e artistas.

Apesar de focar no audiovisual, João não descarta voltar a atuar em algum momento. A profissão, segundo ele, “está adormecida”, mas segue sendo uma possibilidade para o futuro.

Leia também: Fábio Assunção revela o que valoriza em um relacionamento: 'Não tenho mais paciência'