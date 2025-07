Fábio Assunção revela o que valoriza em um relacionamento: 'Não tenho mais paciência'

O ator Fabio Assunção compartilha visão madura sobre amor e relacionamentos e relembra o que não aceita mais em sua vida afetiva; veja com quem ele já se relacionou

O ator Fábio Assunção abriu o coração em entrevista recente ao podcast Surubaum, no YouTube, ao falar sobre o que busca em um relacionamento atualmente. Aos 52 anos, o ator deixou claro que leveza e maturidade emocional são indispensáveis em suas relações. “ Tem que gostar de conversar, eu acho isso. Quando você gosta, tem uma curiosidade no outro. Casal que não conversa, não tem como ”, afirmou.

Fábio também pontuou que não tem mais tolerância para relações marcadas por ressentimentos e discussões excessivas. “A questão do ressentimento é muito ruim. Hoje tenho muita intolerância a isso, a DR, discutir por um negócio… Deixa a coisa passar, seja maleável”, desabafou o artista, demonstrando uma visão mais serena e resolvida sobre o amor.

Relacionamentos de Fábio Assunção

Ao longo da carreira, Fábio Assunção teve alguns relacionamentos bastante divulgados na mídia. O primeiro casamento do ator foi com a atriz e empresária Priscila Borgonovi, com quem teve seu filho mais velho, João Assunção, nascido em 2003.

Ele também viveu um relacionamento com a fotógrafa Karina Tavares, com quem teve a filha Ella Felipa, nascida em 2011. O ex-casal mantém uma boa relação em prol da criação da filha.

Entre os relacionamentos mais conhecidos, estão os romances com atrizes como Cláudia Abreu, Cristiana Oliveira e Joana Balaguer, além de um namoro de longa data com a promoter e jornalista Pally Siqueira, com quem chegou a dividir a vida por cerca de dois anos, até 2019. O relacionamento com Pally foi um dos mais discretos, mas também marcantes para o ator.

Em 2023, Fábio se casou com Ana Verena Pinheiro, advogada e mãe de sua filha mais nova, Alana Ayó, nascida em 2021. A união foi celebrada de forma íntima e marcou uma fase de equilíbrio e estabilidade na vida pessoal do ator.

Pai de três, com presença ativa

Além de ator renomado, Fábio Assunção é pai de três filhos: João Assunção, Ella Felipa e Alana Ayó. Em diversas entrevistas, ele já declarou que a paternidade foi uma das experiências mais transformadoras de sua vida, contribuindo para sua evolução pessoal e emocional — algo que também passou a priorizar em suas relações afetivas.