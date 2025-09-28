Filha de Virginia e Zé Felipe, Maria Flor revela o que quer ser quando crescer

Filha do meio de Virginia e Zé Felipe, Maria Flor esbanja fofura ao revelar qual é a profissão que quer seguir quando for adulta

A pequena Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, já sabe o que quer ser quando crescer! Prestes a completar 3 anos de vida, a menina foi questionada pela mãe sobre a profissão que quer seguir na vida adulta e surpreendeu com a resposta.

A garotinha afirmou que quer trabalhar ao lado do pai, que faz shows pelo Brasil. “ Dançarina do papai ”, disse ela sobre sua profissão do futuro. Virginia achou a resposta dela muito fofinha já que ela quer trabalhar com o papai.

Além disso, Maria Flor revelou outras curiosidades de sua vida para os fãs da mamãe. Ela contou que não usa mais chupeta, que sua comida favorita é pepino e tomate e que acha a mãe “fofinha e lindinha”.

Vale lembrar que Maria Flor é a filha do meio de Virginia e Zé e completará 3 anos de vida em 22 de outubro.

A vida dos filhos de Virginia e Zé Felipe após a separação dos pais

A separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe aconteceu em maio de 2025 e criou uma nova dinâmica familiar. Pais de 3 filhos, eles precisaram manter a boa convivência em prol das crianças. Inicialmente, eles foram vistos circulando juntos e o cantor até passava o tempo na casa da ex-mulher. Porém, isso mudou ao longo do tempo.

Hoje em dia, os três filhos – Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo – continuam morando na mansão da mãe, que é onde nasceram e viveram até hoje. Eles seguem a rotina com a família e as babás e fazem visitas ao pai, que mora em uma mansão no mesmo condomínio sempre que possível.

Além disso, as crianças também vão na casa da avó paterna, que é perto da casa deles, e seguem uma rotina agitada com viagens com a mãe para São Paulo e Rio de Janeiro sempre que ela tem compromissos fora de Goiânia. Aparentemente, eles não possuem uma divisão de dias para ficar com o pai e a mãe no momento, e possuem uma flexibilidade na visita e nos horários. Tanto que, recentemente, eles estavam em São Paulo e curtiram o almoço com o pai e o jantar com a mãe.

