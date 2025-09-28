Poliana manda recado para Zé Felipe e Virginia após separação

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha, publicou uma carta aberta direcionada aos dois em suas redes sociais: "Novo capítulo"

Poliana Rocha decidiu se pronunciar publicamente sobre os caminhos de Zé Felipe e Virginia Fonseca depois da separação anunciada em maio. A jornalista compartilhou uma carta aberta direcionada aos dois em seu Instagram neste domingo, 28, destacando que deseja o melhor tanto para o filho quanto para a ex-nora.

No texto, ela demonstrou apoio à nova fase de Zé Felipe, ressaltando que continuará ao lado do cantor. “Filho, neste novo capítulo da sua vida, desejo que você encontre muita felicidade, conquiste seus sonhos e viva momentos de realização. Estarei sempre torcendo pelo seu bem-estar.”

Além de falar sobre Zé Felipe, Poliana também fez questão de se dirigir a Virginia, mãe de seus netos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. “Para minha ex-nora, desejo de coração tudo de melhor nesta vida. Que a vida a presenteie com alegrias, realizações e paz, e que ela siga em frente com muita luz, independentemente do caminho que escolher”, escreveu. A empresária ainda aproveitou para afastar rumores de desentendimentos entre as famílias.

“Rivalidade é criada por vocês”, comentou ao encerrar a carta.

Bastidores e repercussão

No sábado, 27, Poliana já havia movimentado a web ao reagir a uma publicação de uma página de celebridades. O post destacava que Margareth Serrão, mãe de Virginia, havia curtido uma publicação sobre Zé Felipe em um show de Ana Castela. Poliana, então, compartilhou a publicação em seu stories e concordou com a seguidora que elogiava a postura de Margareth: “Eu, como Margareth, torcemos para a felicidade deles”.

A resposta reforçou a percepção de que não há conflitos entre os dois núcleos familiares e reacendeu especulações sobre o futuro amoroso do cantor, já que os pronunciamentos estão sendo feitos com mais força desde que os boatos sobre uma possível relação entre Zé Felipe e Ana Castela estão em alta.

