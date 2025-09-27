Filha de Sabrina Sato surpreende com inglês fluente aos 6 anos

Zoe, de 6 anos, mostrou desenvoltura ao conversar em inglês fluente com Nicolas Prattes, namorado de Sabrina Sato; veja o vídeo

Sabrina Sato encantou seus seguidores ao compartilhar um vídeo em que a filha, Zoe, de apenas 6 anos, aparece falando inglês de forma natural com o padrasto, o ator Nicolas Prattes. O registro foi publicado na última quinta-feira, 25, e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

Na gravação, a menina conversa sobre o presente que ganhou: um boneco Labubu, item colecionável que virou febre mundial. Ao perceber que havia recebido uma versão especial, Zoe mostrou empolgação. “Esse é o [Labubu] secreto. Meu Deus, o que aconteceu?”, disse em um inglês perfeito, que surpreendeu pela falta do sotaque característicos dos brasiliros. Nicolas entrou na brincadeira e respondeu: “Esse é o raro, certo?”. A pequena completou: “Tem muitas cores. É tão fofinho!”.

Zoe, filha de Sabrina Sato, impressiona ao falar inglês com apenas 6 anos de idade. pic.twitter.com/omqmdHg7OZ — QG do POP (@QGdoPOP) September 26, 2025

Educação e aprendizado

Não é a primeira vez que Zoe surpreende pela desenvoltura no idioma. Sabrina já havia mostrado momentos de estudo da filha e demonstrado orgulho com o interesse dela pelo inglês. O desempenho da menina rendeu elogios nas redes sociais. “Crianças realmente aprendem mais rápido que nós adultos. Fazer inglês desde cedo é um investimento ótimo”, opinou uma internauta. Outra destacou: “Ela é muito inteligente! Não dá para dizer o contrário.”

Zoe é fruto do relacionamento de Sabrina com o ator Duda Nagle. A apresentadora sempre compartilha passagens da rotina da filha, que costuma aparecer em vídeos de brincadeiras e viagens.

Relação com Nicolas Prattes

Sabrina assumiu publicamente o namoro com Nicolas Prattes em 2024 e, desde então, os dois vêm construindo uma vida juntos. O casal oficializou a união em 2025, em cerimônia intimista. Nicolas tem demonstrado proximidade com Zoe e, em entrevistas, comentou sobre a importância de estar presente no dia a dia da menina.

A apresentadora também já declarou que encontrou no ator um parceiro para compartilhar tanto os desafios quanto as alegrias da vida em família.

Leia também: Filha de Sabrina Sato encanta ao falar inglês fluente durante viagem