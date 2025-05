Filha de Cauã Reymond e Grazi Massafera causa ao surgir na TV; veja

Ao prestigiar o pai no Altas Horas, filha de Cauã Reymond e Grazi Massafera causa alvoroço ao falar durante o programa; confira o vídeo

A filha de Cauã Reymond e Grazi Massafera, Sofia, de 13 anos, causou ao surgir no Altas Horas deste sábado, 24. Acompanhando o pai no programa pela plateia, a menina chamou a atenção ao falar no microfone ao Serginho Groisman fazer uma pergunta para ela.

Dona de uma beleza única, com traços misturados dos pais, que são considerados pessoas belíssimas pelo público, a adolescente logo impressionou com sua aparência e também com seu jeito. Muito meiga, Sofia falou sobre o aniversário do pai e o dela, comemorados na mesma semana.

"A gente está gravando hoje, terça-feira, 20, quem faz aniversário hoje, terça-feira?", perguntou Serginho para a filha dos atores. "Meu papai", respondeu dando risada e em seguida falou sobre fazer aniversário sexta-feira, 23.

Nos últimos dias, Cauã Reymond comemorou o aniversário da filha com fotos raras. Grazi Massafera também fez o mesmo e encantou com os cliques da herdeira. É bom lembrar que Sofia nasceu do relacionamento de seis do ator com a ex-BBB.

A beleza e a doçura da Sofia, filha do Cauã Reymond e Grazi Massafera. Com esses pais, não tinha como não vir bonita, né...#AltasHoraspic.twitter.com/yYSRzbWgm0 — Tiago Pereira (@Tiagupereira) May 25, 2025

Cauã Reymond relembra infância difícil no Altas Horas

O ator Cauã Reymond participou do Altas Horas, que foi ao ar neste sábado, 24, e, durante sua aparição no programa, o galã relembrou momentos difíceis de sua infância. Apesar de ter uma aparência admirada atualmente e de ter fama, o famoso contou que nem sempre teve uma vida fácil e foi aceito pelas pessoas.

O intérprete de César, de Vale Tudo, revelou que sofreu bullying quando criança por não ter tido uma "família convencional". Cauã Reymond então contou que a mãe falecida era portadora de HIV e que era adotada. Além dela, sua avó adotou a tia dele, estaque tinha esquizofrenia. Seu pai morava longe e foi assim que ele cresceu. Confira o relato completo aqui!