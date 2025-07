Arlindo Cruz ganha homenagem especial do filho: 'Obrigado'

O cantor Arlindinho, que é filho do sambista Arlindo Cruz, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 24, para compartilhar uma homenagem ao pai

O cantor Arlindinho, que é filho do sambista Arlindo Cruz, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 24, para compartilhar uma homenagem ao pai, que está internado desde abril em um hospital no Rio de Janeiro, ainda sem previsão de alta.

Na publicação, ele compartilhou uma foto em que aparece de mãos dadas com Arlindo, que usa as pulseiras de identificação do hospital. Na legenda, escreveu: "Obrigado por cada aperto de mão. Seguimos na luta!"

Nos comentários, os fãs desejaram melhoras. "Seguimos juntos, grudados e com fé!", escreveu Flora Cruz. "Deus abençoe e guie os passos do nosso Arlindo Cruz! Amém", desejou outra. "Toda força do mundo pra essa família todo amor do mundo sempre", declarou outro.

Arlindo Cruz não responde mais a estímulos

O cantor Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em 2017 e, desde então, necessita de cuidados especiais. O artista, que vive com a família no Rio de Janeiro, conta com a ajuda da esposa, Babi Cruz, e dos dois filhos, Flora Cruz e Arlindinho.

Recentemente, o autor Marcos Salles lançou a biografia 'O Sambista Perfeito', onde conta toda a trajetória do cantor e sua luta desde o AVC. Em um dos capítulos da obra, Babi revelou que, atualmente, o artista, de 66 anos, não responde mais a estímulos.

"Ele deixou de responder aos estímulos como quando teve aquele período maravilhoso de balbuciar algumas palavras. Tivemos momentos lindos dele segurando copo, segurando biscoito... Hoje não temos mais isso do Arlindo. Hoje ele está bem dentro do mundinho dele, do universo dele. Bem distante", declarou Babi Cruz em um trecho do livro.

