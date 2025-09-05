Filha de Ana Maria Braga faz reflexão sobre ter nascido da apresentadora: 'Vai saber'

Vivendo longe da cidade e priorizando a natureza, filha de Ana Maria Braga faz reflexão sobre ter nascido da apresentadora famosa

A filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, fez uma declaração para a apresentadota refletindo como foi nascer da famosa. Nesta sexta-feira, 05, a herdeira da loira postou fotos do passado com ela e falou sobre o amor delas.

Vivendo longe da cidade, no interior, e priorizando uma vida mais simples, próxima à natureza, Mariana Maffeis contou que os registros foram tirados há 25 anos e usou as lembranças para realizar a reflexão.

"Vai saber porque que é que nascemos filhos de quem nascemos filhos. Esse é um misterio belíssimo e intrigante. No Ioga a prática é rumo a nos tornarmos mais do que filhos ou mães biológicos e sim estar em fluxo dessas funções em caráter cósmico, isto é, sermos inteiramente os pais, mães e filhos sem apego e com ausência de qualquer pequenez de caráter ou espírito", começou dizendo.

"Amarmos inteiramente sem apego ao resultado do amar e ser amado. Algo bem simples e complexo. Algo puro. Pois hoje ao cruzar com essa foto de quase 25 anos atrás pude ver todo esse amor e orgulhos cósmicos de minha mãe. Eu uma adolescente boba e ingênua que talvez nem sabia sentir o que recebia ali e que hoje me é tão claro! Seguimos…. Bom fim de semana e percursos à todos nós", declarou.

Vale lembrar que Ana Maria Braga está construindo uma grande casa sustentável para a filha. Nos últimos meses, Mariana Maffeis postou fotos revelando como anda a obra. Tempos atrás, ela já havia postado outros cliques da construção e dado alguns detalhes. "Para quem perguntou sobre sustentabilidade, além do uso da terra crua, investimos numa cisterna de captação de água de chuva para uso nas latrinas, lavagem geral e lavagem de roupas", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Maffeis P De Carvalho (@maffeismariana)

Filha de Ana Maria Braga explica por que decidiu morar no interior

Mariana Maffeis revelou os motivos de sua ida para Botucatu, a 230 quilômetros de São Paulo. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, ela disse que tem sorte de poder decidir seu próprio estilo de vida e quer envelhecer da melhor maneira possível. Além disso, sua mudança para o interior ocorreu de forma natural.

"Eu estou com 41 anos, esses anos vamos acumulando gostos, escolhas, isso constrói um estilo de vida, mas não é uma coisa que você pode escolher como uma música, eu fui escolhida por esse estilo de vida", disse. "Tem a agricultura natural, estilo de vida saudável, e Botucatu foi eleita a melhor cidade para envelhecer", continuou. Leia mais o que ela falou aqui.