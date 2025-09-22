Fernanda Paes Leme visita sítio de Nicole Bahls

Apresentadora Fe Paes Leme conheceu a famosa Fepa Pig e se divertiu com os animais de Nicole Bahls batizados com nomes de celebridades

Fernanda Paes Leme, de 42 anos, fez uma visita especial ao sítio de Nicole Bahls, de 39, em Itaboraí, no Rio de Janeiro. As duas estreitaram a amizade nos bastidores da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, e nesta segunda-feira (22) dividiram com os seguidores os registros desse encontro cercado de natureza, animais e muitas risadas.

Durante a visita, Fernanda conheceu a porquinha batizada em sua homenagem como Fepa Pig. Encantada com o momento, a atriz publicou cliques ao lado da amiga e do animalzinho. “Ai que TUDO! Eu não tenho palavras pra descrever o quanto foi delicioso estar cercada de amor no sítio da Nicole e enfim conhecer a Fepa Pig”, escreveu.

Sempre bem-humorada, Fernanda também brincou com a forma como Nicole nomeia os animais da propriedade. “Encontrei a Ludmilla, a Brunna Gonçalves, o Milton Cunha, o Luciano Huck, a Angélica… A TV Globo em peso estava por lá”, disse, em referência aos nomes de celebridades que a ex-panicat costuma dar aos bichos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Sobre a fazenda de Nicole Bahls

O sítio de Nicole conta com cerca de 20 mil metros quadrados, mansão, heliponto, piscina, horta, pomar, quadras esportivas e até uma capela particular. A propriedade abriga mais de 80 animais, entre vacas, cabras, porcos, pavões, patos e galinhas.

Boa parte deles recebe nomes de famosos: já foram apresentados animais como a vaca Anitta, a galinha Lexa, o pavão Luciano Huck, a cabra Ludmilla, o pato Rico Melquiades, entre muitos outros. A lista ganhou mais um integrante com a chegada da Fepa Pig, que Nicole batizou em homenagem à amiga.

Fernanda também agradeceu pela recepção carinhosa da apresentadora. “Obrigada por me acolher nesse seu santuário de natureza e beleza, Nicole. Te amo”, declarou.

Nos comentários das publicações, seguidores e amigos famosos celebraram o encontro. “Gente! Vocês juntas são demais!”, escreveu Wanessa Camargo, que também participa da Dança dos Famosos. Outro fã destacou: “Essa amizade vai ser para sempre, as duas têm uma conexão surreal”.

Leia também: Famosos marcam presença no aniversário de Luciano Huck; veja as fotos