Fernanda Paes Leme visita sítio de Nicole Bahls

Apresentadora Fe Paes Leme conheceu a famosa Fepa Pig e se divertiu com os animais de Nicole Bahls batizados com nomes de celebridades

Izabella Nicolau
Nicole Bahls, Fepa Pig e Fernanda Paes Leme - Foto: Reproduçã / Instagram
Fernanda Paes Leme, de 42 anos, fez uma visita especial ao sítio de Nicole Bahls, de 39, em Itaboraí, no Rio de Janeiro. As duas estreitaram a amizade nos bastidores da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, e nesta segunda-feira (22) dividiram com os seguidores os registros desse encontro cercado de natureza, animais e muitas risadas.

Durante a visita, Fernanda conheceu a porquinha batizada em sua homenagem como Fepa Pig. Encantada com o momento, a atriz publicou cliques ao lado da amiga e do animalzinho. “Ai que TUDO! Eu não tenho palavras pra descrever o quanto foi delicioso estar cercada de amor no sítio da Nicole e enfim conhecer a Fepa Pig”, escreveu.

Sempre bem-humorada, Fernanda também brincou com a forma como Nicole nomeia os animais da propriedade. “Encontrei a Ludmilla, a Brunna Gonçalves, o Milton Cunha, o Luciano Huck, a Angélica… A TV Globo em peso estava por lá”, disse, em referência aos nomes de celebridades que a ex-panicat costuma dar aos bichos.

Sobre a fazenda de Nicole Bahls

O sítio de Nicole conta com cerca de 20 mil metros quadrados, mansão, heliponto, piscina, horta, pomar, quadras esportivas e até uma capela particular. A propriedade abriga mais de 80 animais, entre vacas, cabras, porcos, pavões, patos e galinhas.

Boa parte deles recebe nomes de famosos: já foram apresentados animais como a vaca Anitta, a galinha Lexa, o pavão Luciano Huck, a cabra Ludmilla, o pato Rico Melquiades, entre muitos outros. A lista ganhou mais um integrante com a chegada da Fepa Pig, que Nicole batizou em homenagem à amiga.

Fernanda também agradeceu pela recepção carinhosa da apresentadora. “Obrigada por me acolher nesse seu santuário de natureza e beleza, Nicole. Te amo”, declarou.

Nos comentários das publicações, seguidores e amigos famosos celebraram o encontro. “Gente! Vocês juntas são demais!”, escreveu Wanessa Camargo, que também participa da Dança dos Famosos. Outro fã destacou: “Essa amizade vai ser para sempre, as duas têm uma conexão surreal”.

Izabella Nicolau
Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.
