Tom Brady reage a boato polêmico sobre idade de Sofia Vergara

Representante de Tom Brady comenta boato divulgado por fonte anônima; rumores de romance entre ele e Sofia Vergara ganharam força após viagem

Tom Brady, de 47 anos, rebateu os boatos de que teria considerado a atriz Sofia Vergara, de 53, “velha demais” para iniciar um relacionamento. Em nota enviada à revista People na quinta-feira, 10, um representante do ex-jogador afirmou que ele “nunca disse, nem jamais diria, nada parecido com isso”.

A declaração surge como resposta a uma matéria em que uma fonte anônima afirmava que Brady achava Sofia bonita e compatível com seu gosto. No entanto, ele teria descartado um envolvimento amoroso com a atriz por conta da idade e dos “hábitos” dela.

A equipe do atleta classificou a informação como “pura ficção”, reforçando que o comentário atribuído a ele não tem qualquer respaldo. A controvérsia veio à tona em meio às especulações de um possível envolvimento entre os dois, que passaram alguns dias juntos na Europa recentemente.

Proximidade durante cruzeiro alimentou rumores

Os boatos sobre um suposto romance começaram após Brady e Sofia serem vistos a bordo do iate Luminara, da Ritz-Carlton Yacht Collection, durante uma viagem de dois dias que teve início em Roma. De acordo com o site Page Six, fontes próximas disseram que o jogador tomou a iniciativa de se aproximar da atriz, inclusive pedindo para trocar de lugar no jantar para sentar ao lado dela.

No início do mês, Vergara compartilhou uma foto com Brady e o cantor J Balvin. “Que fim de semana perfeito e cheio de surpresas”, escreveu na legenda.

Foto que Sofia Vergara publicou com Tom Brady - Reprodução/Instagram

A atriz, que está solteira desde o divórcio com o ator Joe Manganiello em 2023, comemorou na quinta-feira, 10, seu aniversário com amigos na Itália. Brady, por sua vez, viveu um breve relacionamento com a modelo Irina Shayk após o término do casamento com Gisele Bündchen em 2022, mas não assumiu nenhum novo namoro desde então.

Leia também: Sofia Vergara curte Ibiza e arranca elogios na internet