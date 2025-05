Giovana Cordeiro abre o coração sobre estreia como vilã em novela da Globo: 'Medo do julgamento'

Em entrevista à Revista CARAS, Giovana Cordeiro, Bárbara de Dona de Mim, reflete sobre as mudanças em sua vida pessoal e profissional

Pela segunda vez na Ilha de CARAS by Gav Resorts, Giovana Cordeiro (28) retorna ao paraíso praiano em outro momento da vida. Completando 10 anos de TV, a atriz se diz mais segura de si e define a novela Dona de Mim como seu trabalho mais leve. Apesar da responsabilidade com o trabalho, ela tem se divertido e conta como interpretar a lutadora de kickboxing Bárbara, na global das 7, lhe deu mais energia e autoestima.

– Como tem sido fazer a novela Dona de Mim?

– Esse é o trabalho mais leve da minha vida, porque me encontro mais leve para estar neste lugar. Estou aproveitando, me divertindo. Antes da Bárbara, eu tinha muitas expectativas, ainda tenho, mas tinha muita ansiedade, inseguranças a respeito do mercado de trabalho. Com o tempo, amadureci, conquistei espaços ainda mais desafiadores, fiz novelas em que tive mais destaque, mais tempo de tela, de estúdio, de estudo. Então, tudo isso fez com que eu aprendesse a carregar só aquilo que, de fato, me ajuda a conquistar o que quero. A ansiedade, a insegurança, a comparação, isso já não me serve, já não me cabe. Mas cuido diariamente disso, porque não é como se tudo isso tivesse acabado e eu

tenha me tornado a pessoa mais segura do mundo.

– Como cuida disso?

– Entendo quais são os gatilhos e a maneira como a minha mente funciona nessa autossabotagem. Agora quero me divertir. Eu descobri que quando as coisas passavam, ficava só minha lembrança, só o reconhecimento daquela situação, o quanto evoluí e consegui modificar a minha vida e a da minha família. Desde quando comecei a trabalhar, passei por um processo evolutivo mesmo. Então, prefiro olhar para uma experiência e só ter esperança, positividade e aí chegou a Bárbara.

– Para interpretar a Bárbara, você teve que aprender a lutar kickboxing. O que essa personagem lhe acrescenta?

– Ela tem uma coisa que, para mim, é muito óbvia: o quanto a atividade física faz bem para o nosso psicológico, o nosso emocional. Estou com um volume de trabalho muito grande. O preparo físico também está sendo parte da minha preparação. Então, encaro como uma responsabilidade de trabalho. Estou tentando não pular os treinos, manter uma rotina de alimentação e acompanhamento médico. Mesmo que seja mais uma tarefa, é uma tarefa que alivia todas as outras. E ainda me traz mais autoestima, alegria. Aprender a fazer uma coisa nova também traz autoestima. Você tem dificuldade, mas, se trabalhar, aquilo deixa de ser difícil, você começa a dominar. Tudo na vida é treino. O esporte me traz resiliência e persistência. Aí, confio cada vez mais em mim.

– Como tem conciliado as gravações com os treinos?

– Às 5h30 da manhã já estou acordada, a minha manhã é para mim, pelo menos até as 9h. Ter esse momento para meditar, treinar, organizar minha casa, passear com minha cachorra, para só depois começar minha vida é importante. O esporte me trouxe a compreensão de que ele é fundamental para mim, porque tudo muda, fico mais feliz, confiante, disposta.

– Já vejo mudanças no seu corpo, vejo mais músculos...

– Eu sempre treinei, mas tinha uma ideia de que se eu pegasse muito peso, ficaria grande e que isso não poderia ser bom para determinadas personagens. E estou descobrindo agora que o treino de força é fundamental, o ganho de massa muscular é importante. Estou mais forte, mas não estou gigante. Tenho acompanhamento de um profissional. Antes, achava que precisava de um personal trainer, de uma nutricionista e foco. Mas eu descobri a endocrinologista e isso fez toda a diferença, porque quando a gente cuida dos nossos hormônios, entendemos que há coisas que não tem relação com a nossa personalidade, e sim com um déficit de vitamina ou de hormônio no corpo. Às vezes, você acha que é preguiçosa, mas na verdade está tendo um desequilíbrio hormonal. Comecei a trabalhar isso, hoje, tenho mais energia.

– Então, está mais dona de si do que nunca?

– Estou! Acho que estou mais consciente das minhas potências, sem medo. Por exemplo, participei do The Masked Singer e foi curioso, porque eu estava mascarada ali, sem ninguém saber quem eu era, e isso me deu uma liberdade para colocar tudo o que sempre tive receio por medo do julgamento. Sempre amei cantar e dançar, mas ficava pensando o que iriam achar. E como ali, naquele momento, ninguém sabia que era eu, me diverti muito. Foi um grande aprendizado, porque virei dona de mim quando me distanciei de mim. Olha que loucura! E, ao mesmo tempo, me aproximei de outras coisas que estavam se coçando para serem colocadas para fora, mas faltava exatamente esse lugar do não julgamento e de me colocar em primeiro lugar. Depois disso estou mais dona das minhas potências artísticas. Em breve vocês me verão cantando, dançando... Quero, cada vez mais, não colocar limite para os sonhos, para as coisas que desejo realizar. Antes, eu fazia um pouco isso. Eu não queria que me colocassem em caixas, mas inconscientemente eu mesma ia me encaixotando para provar algo. Agora, não quero provar mais nada para ninguém, eu só quero me divertir. Quero estar feliz com o meu trabalho e me colocar no lugar que eu já me enxergo.

