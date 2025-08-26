Esposa de Bruno Silva anuncia separação e faz desabafo nas redes

Andressa Marinho expôs detalhes do fim do casamento com o ex-Botafogo, Bruno SIlva, após oito anos juntos e citou episódios traumáticos
Bruno Silva, ex-jogador do Botafogo e atualmente no Rio Branco-ES, foi citado em uma publicação feita por sua esposa, Andressa Marinho, que usou as redes sociais nesta segunda-feira, 26, para anunciar a separação. No texto, a biomédica compartilhou relatos sobre momentos delicados vividos ao longo dos oito anos de relacionamento.
Andressa revelou que enfrentou situações difíceis, incluindo traições e episódios de violência, além de afirmar que chegou a ser agredida durante a gravidez do primeiro filho do casal. “Foram 8 anos, não foram anos fáceis, eu fui traída por esse homem lindo, muitas vezes. Apanhei, inclusive grávida do meu primogênito”, escreveu. A decisão de colocar um ponto final na relação aconteceu após o que ela descreveu como mais um episódio de infidelidade.
Na publicação, Andressa detalhou que decidiu seguir em frente após Bruno, de 39 anos, ter ido a uma casa noturna em Campinas no último sábado, acompanhado por colegas do clube, logo após a eliminação do Rio Branco-ES da Série D do Campeonato Brasileiro. “Fui uma esposa fiel, dedicada e lutei muito para que meus filhos fossem criados pelo pai”, escreveu.
“Hoje venho aqui dizer que coloquei um ponto final, decidi recomeçar a vida com os meus filhos, Deus, eu e eles”, declarou na mensagem. O casal estava junto desde 2017 e tem dois filhos: Bruninho, de cinco anos, e Paolo, de cinco meses.
Andressa disse ainda que manteve o apoio ao jogador mesmo em momentos delicados, como durante um diagnóstico de câncer que poderia ter resultado na amputação parcial de um órgão. “Eu não o abandonei nem mesmo quando ele descobriu que, por causa do câncer, teria que amputar parcialmente o seu órgão. Eu fui mulher!”, desabafou.
Ao encerrar a mensagem, a biomédica destacou que seguirá “em paz, de cabeça erguida” e desejou força ao ex-companheiro. A postagem repercutiu rapidamente e gerou grande atenção entre seguidores e fãs do atleta.
Leia também: Além de Virginia e Zé Felipe: 5 famosos que se separaram em 2025
|Médico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'
|Roberto Justus revela resposta afiada da esposa para amigo dele: ‘É verdade’
|Durante blitz, Caetano Veloso e Paula Lavigne recebem beijo de policial
|Saiba o valor do anel de noivado de Taylor Swift
|Apontada como affair de Zé Felipe, modelo aparece ao lado de Luan Pereira
|Ex-deputado federal está em coma após acidente de kitesurf em Natal
|Estreia de O Balé Que Você Não Vê no Rio de Janeiro reúne famosos e celebra a dança afro-brasileira
|Walcyr Carrasco fala sobre pressão e novos projetos na tv
|Lorena Queiroz confessa grande paixão na carreira: 'Quem eu sou de verdade'
|Daniela Aedo, de Carinha de Anjo, revela maiores paixões no Brasil: 'Eu gosto muito!'