  2. Esposa de Bruno Silva anuncia separação e faz desabafo nas redes
Atualidades / Divórcio

Esposa de Bruno Silva anuncia separação e faz desabafo nas redes

Andressa Marinho expôs detalhes do fim do casamento com o ex-Botafogo, Bruno SIlva, após oito anos juntos e citou episódios traumáticos

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 16h12

Bruno Silva e Andressa
Bruno Silva e Andressa - Foto: Reprodução / Instagram

Bruno Silva, ex-jogador do Botafogo e atualmente no Rio Branco-ES, foi citado em uma publicação feita por sua esposa, Andressa Marinho, que usou as redes sociais nesta segunda-feira, 26, para anunciar a separação. No texto, a biomédica compartilhou relatos sobre momentos delicados vividos ao longo dos oito anos de relacionamento.

Andressa revelou que enfrentou situações difíceis, incluindo traições e episódios de violência, além de afirmar que chegou a ser agredida durante a gravidez do primeiro filho do casal. “Foram 8 anos, não foram anos fáceis, eu fui traída por esse homem lindo, muitas vezes. Apanhei, inclusive grávida do meu primogênito”, escreveu. A decisão de colocar um ponto final na relação aconteceu após o que ela descreveu como mais um episódio de infidelidade.

Relato de Andressa expõe momentos marcantes

Na publicação, Andressa detalhou que decidiu seguir em frente após Bruno, de 39 anos, ter ido a uma casa noturna em Campinas no último sábado, acompanhado por colegas do clube, logo após a eliminação do Rio Branco-ES da Série D do Campeonato Brasileiro. “Fui uma esposa fiel, dedicada e lutei muito para que meus filhos fossem criados pelo pai”, escreveu.

Hoje venho aqui dizer que coloquei um ponto final, decidi recomeçar a vida com os meus filhos, Deus, eu e eles”, declarou na mensagem. O casal estava junto desde 2017 e tem dois filhos: Bruninho, de cinco anos, e Paolo, de cinco meses.

Andressa disse ainda que manteve o apoio ao jogador mesmo em momentos delicados, como durante um diagnóstico de câncer que poderia ter resultado na amputação parcial de um órgão. “Eu não o abandonei nem mesmo quando ele descobriu que, por causa do câncer, teria que amputar parcialmente o seu órgão. Eu fui mulher!”, desabafou.

Ao encerrar a mensagem, a biomédica destacou que seguirá “em paz, de cabeça erguida” e desejou força ao ex-companheiro. A postagem repercutiu rapidamente e gerou grande atenção entre seguidores e fãs do atleta.

Stories de Andressa
Reprodução / Instagram

Leia também: Além de Virginia e Zé Felipe: 5 famosos que se separaram em 2025

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

