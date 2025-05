Além de Virginia e Zé Felipe: 5 famosos que se separaram em 2025

Relembre 5 famosos que, assim como Virginia e Zé Felipe, também surpreenderam o público ao anunciarem o fim do relacionamento

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe pegaram o público de surpresa na noite de terça-feira, 27, ao revelarem que o casamento chegou ao fim. Os dois, que iniciaram o romance em 2020, são pais de três crianças: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 8 meses.

No anúncio do término, Virginia e Zé explicaram que, agora, decidiram seguir juntos como amigos. O ex-casal ainda reforçou que o carinho e respeito entre eles não mudará.

O fim do casamento da influenciadora e do cantor não foi o único a surpreender os internautas no ano de 2025. Que tal recordar 5 casais famosos que anunciaram o término nos últimos meses?

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme anunciou o término de sua relação com Victor Sampaio em janeiro de 2025 , por meio de uma publicação nas redes sociais. Os dois ficaram juntos por cerca de quatro anos e são pais da pequena Pilar, de 1 ano atualmente.

Na época, Fernanda e Victor compartilharam longos textos sobre a decisão de não seguirem juntos como um casal. O ex-companheiro da atriz, inclusive, chegou a publicar uma homenagem a ela, destacando a grande cumplicidade que os dois sempre tiveram e seguirão tendo em prol da filha.

"Nunca nos desrespeitamos, nos xingamos, levantamos a voz um pro outro e por isso resolvemos nos separar da mesma forma como iniciamos!! Com muito amor e respeito com chave de ouro. Fizemos uma linda viagem de despedida pra onde tudo começou, em Noronha. Olhamos para esse momento não como um fim, mas como um recomeço de uma nova e bonita relação. Uma relação de amizade e de família, uma nova história", disse Victor Sampaio em um trecho.

Carol Nakamura e Guilherme Leonel

O casamento de Carol Nakamura e Guilherme Leonel chegou ao fim em maio de 2025. O término da união foi anunciado pelo modelo através das redes sociais. Na ocasião, ele chegou a expor alguns dos motivos pelos quais o relacionamento teria acabado.

Guilherme deu sua versão do término dizendo que fez de tudo para a relação dar certo, mas que a companheira não teria correspondido. "Na rede social, me postava, falava que eu era maravilhoso, mas por trás das câmeras, sempre faltava alguma coisa para mim… Mas ainda assim, lutei bravamente pelo meu casamento, e por seus sonhos. E alguns dias atrás, recebi outro pagamento… ingratidão! Não vou me aprofundar no motivo do término, mas vocês irão saber após essa postagem", escreveu ele.

Carol Nakamura, por sua vez, não se pronunciou sobre o assunto. Os dois iniciaram o romance em 2019 e ficaram noivos no mesmo ano, durante uma festa de Natal. O casamento aconteceu em novembro de 2020, em Búzios, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia intimista.

Pitty e Daniel Weksler

A cantora Pitty anunciou o fim do seu casamento com o baterista Daniel Weksler, integrante da banda NX Zero, em janeiro de 2025. Por meio das redes sociais, a artista explicou que a separação aconteceu de forma amigável.

"A vida e seus ciclos. Um que termina é sempre outro que começa. Por aqui, a decisão de não ser mais um casal traz, juntamente, a escolha de permanecer amigos, parceiros e de transmutar amor em respeito à nossa história e aos desejos de futuro. Sigamos", escreveu Pitty. Os dois estavam casados desde 2008 e são pais de Madalena, de 6 anos atualmente.

Pitty e Daniel Weksler - Foto: Reprodução/Instagram

Debby Lagranha e Leandro Amieiro

A ex-atriz mirim Debby Lagranha anunciou o fim de sua união de 15 anos com Leandro Amieiro em janeiro de 2025. Hoje médica veterinária, ela afirmou que a decisão foi tomada de comum acordo e sem mágoas.

"Após 15 anos de uma história linda e cheia de aprendizado, decidimos seguir caminhos diferentes. Essa decisão foi tomada com muito respeito e carinho, pois sempre tivemos um grande apreço um pelo outro e pelos momentos que compartilhamos", declarou ela em uma publicação nas redes sociais.

Debby Lagranha e Leandro Amieiro se conheceram em 2009 e logo engataram um namoro. Os dois são pais de Maria Eduarda, de 11 anos, e Arthur, de 3.

Debby Lagranha e Leandro Amieiro - Foto: Reprodução / Instagram

Carol Hubner e Fernando Meligeni

Em maio de 2025, a atriz Carol Hubner surpreendeu o público ao anunciar o fim de seu casamento de 17 anos com o ex-tenista Fernando Meligeni. Por meio das redes sociais, ela fez um longo desabafo sobre o término e contou que não sabe explicar o real motivo da separação.

Carol ainda revelou que escolheu uma das últimas fotos dos dois como casal para ilustrar o texto. Ao longo do relato, a artista destacou o quanto foi feliz ao lado de Fernando durante os 20 anos de relacionamento, incluindo namoro e casório, e ressaltou que, apesar do término, seguirá o amando.

"Se foi inveja alheia, se foi cabeça fraca a nossa, se foi alguma falta sutil… Quase nunca brigamos, sempre nos demos bem, em todos os sentidos. [...] Não sabemos exatamente o que foi e nem quando foi. Mas a corda se rompeu e hoje, mesmo que não somos mais um casal, você ainda é a pessoa que eu mais amo nesse mundo", escreveu Carol Hubner em um trecho.

