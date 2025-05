Erick Jacquin relata trauma após sequestro em SP: 'Volta para me assombrar'

O chef Erick Jacquin, vítima de sequestro e cárcere privado há quase 30 anos, revelou que ainda enfrenta traumas do episódio

No Brasil desde 1995, o francês Erick Jacquin enfrentou um episódio bastante traumático em São Paulo pouco tempo após sua chegada à cidade. Durante a Copa do Mundo de 1998, que por coincidência aconteceu na França, o chef de cozinha sofreu um sequestro e foi mantido em cativeiro por dois dias .

Em entrevista à Band, Jacquin relembrou o ocorrido e revelou que, mesmo após quase 30 anos, ainda possui traumas do episódio. Na época, ele tinha 33 anos de idade.

"Faz muitos anos, fui colocado no porta-malas de um carro e mantido em cativeiro por dois dias. Foi uma experiência muito pesada e, às vezes, ‘volta' pra me assombrar", declarou o jurado do 'MasterChef Brasil'.

De acordo com Erick Jacquin, sua nacionalidade tornou a situação ainda mais tensa, uma vez que a França venceu o Brasil na final da Copa de 1998. O chef explicou que passou a ser ameaçado devido a rivalidade entre os dois países.

"A violência é uma coisa muito pesada para mim, principalmente a violência gratuita, porque você não sabe quando a pessoa pode te matar. [...] Eu tenho muito medo de morrer e as vezes me sinto muito mal com esse conceito de parar de viver, essa é uma coisa que eu não consigo admitir… não consigo imaginar que um dia vai ter um fim", concluiu Jacquin, revelando que faz uso de medicamentos para lidar com esse pensamento.

Há quanto tempo Jacquin está no Brasil?

Naturalizado brasileiro, Erick Jacquin chegou no Brasil há 30 anos . O francês desembarcou no país em 1995, quando aceitou a proposta para comandar a cozinha de um restaurante em São Paulo.

Aqui, ele construiu uma família. Em 2015, o chef oficializou sua união com Rosangela Menezes, com quem tem os gêmeos Antoine e Elise, de 6 anos atualmente. Recentemente, Jacquin compartilhou com o público uma foto especial dos herdeiros.

Na imagem, os pequenos posaram com looks confortáveis e com as mochilas nas costas na entrada da escola onde estudam. Na legenda, o pai coruja falou sobre a alegria de vê-los crescendo.

"Bonjour. Com esse registro deles retomando as aulas... uma nova fase! Como é bom ver vocês evoluindo, estudando... educação sempre!", declarou Erick Jacquin; veja o registro!

