  Equipe de Eva Pacheco se pronuncia sobre affair com Gustavo Mioto
Atualidades / Rumores

Equipe de Eva Pacheco se pronuncia sobre affair com Gustavo Mioto

Assessoria da ex-BBB se pronuncia e esclarece relação com cantor após movimentação nos bastidores do show de Gustavo Mioto

Izabella Nicolau
Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 18h29

Eva Pacheco e Gustavo Mioto
Eva Pacheco e Gustavo Mioto - Foto: Reprodução / Instagram

Gustavo Mioto e Eva Pacheco deram início a rumores de affair após interações durante o Itaquá Rodeio Fest, em Itaquaquecetuba, no último fim de semana. A ex-BBB esteve presente no show do cantor e chamou a atenção ao ser vista circulando pelos bastidores e em áreas restritas do evento.

Eva compartilhou nas redes sociais registros nos bastidores, no camarim e até no palco do sertanejo. Ela estava acompanhada da amiga Larissa Santos, também ex-BBB, e de outra convidada. Em uma das gravações, Eva aparece assistindo à apresentação de Mioto de um local privilegiado e, minutos depois, surge comendo no bufê de um camarim que, segundo as amigas, era do cantor.

Os vídeos rapidamente repercutiram nas redes sociais e os fãs começaram a especular sobre um possível romance. Comentários como “Gente, eu não sei vocês, mas eu shippo muito a Eva e o Mioto” e “Como assim que a Eva e o Gustavo Mioto estão de terê tê tê?” se multiplicaram entre internautas.

Diante da movimentação nas redes sociais e o surgimento de boatos, a equipe de Eva se pronunciou ao portal Leo Dias e negou qualquer envolvimento romântico: “Podemos esclarecer que não existe nada entre Eva e Mioto além de amizade”.

Vida amorosa recente dos dois

Atualmente solteiro, Gustavo Mioto terminou o relacionamento com Ana Castela em dezembro de 2024. Já Eva Pacheco foi vista recentemente ao lado do ator José Loreto, mas o romance não teve continuidade.

Após o término, Gustavo e Ana chegaram a trocar unfollows nas redes sociais, o que alimentou ainda mais as especulações entre os fãs. O cantor comentou sobre a decisão em entrevista ao portal Leo Dias, dizendo que "tem coisas que não fazem mais parte da minha vida" e que a história entre os dois já ficou no passado.

Além disso, os boatos de um possível envolvimento de Ana com Zé Felipe ganharam espaço na mídia, aumentando a atenção sobre a vida pessoal do ex-casal.

Leia também: Ana Castela e Gustavo Mioto trocam provocações nas redes: ‘Não tem coragem’

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

