Ana Castela e Gustavo Mioto trocam provocações nas redes: ‘Não tem coragem’

Ana Castela e Gustavo Mioto trocaram mensagens nas redes sociais após lançarem mais uma música juntos; confira o que rolou!

Nesta sexta-feira, Ana Castela, de 21 anos, e Gustavo Mioto, de 28 anos, lançaram o clipe da música Princesa e trocaram provocações nas redes sociais. As interações entre os dois reacenderam especulações entre os fãs sobre uma possível reconciliação do ex-casal.

Nas redes sociais, uma internauta sugeriu que os cantores dividissem o palco: “Terão que subir no palco juntos para cantar”, comentou ela. A cantora reagiu ao pedido, repostou e declarou: “Eu topo. Falei, pronto”, o que aumentou ainda mais as expectativas dos fãs sobre uma possível reaproximação.

Logo em seguida, Gustavo Mioto respondeu com uma provocação: “Você não tem essa coragem toda, Ana Flávia”, disparou.

A interação entre a Boiadeira e o sertanejo movimentou as redes sociais e rendeu reações empolgadas dos fãs. “Não tava preparada”, disse um usuário. “Pronto, voltaram”, apontou um fã. “Eu não deixava hein Ana Flávia”, confessou outro seguidor.

Confira as provocações entre os cantores:

Ce não tem essa coragem toda, Ana Flávia. — Gustavo Mioto 🜲 (@GustavoPMioto) June 6, 2025

Terceiro término entre os cantores

O namoro entre o cantor e compositor Gustavo Mioto e cantora Ana Castela chegou ao fim pela terceira vez. A informação foi confirmada pelo próprio artista em conversa com o jornalista Leo Dias em dezembro do ano passado.

O cantor contou ainda que está dedicado na divulgação de seu novo projeto, o DVD Atemporal, além de sua carreira internacional. Até o momento, Ana Castela e Gustavo Mioto não se manifestaram sobre o rompimento em suas redes sociais; saiba detalhes!

História de amor entre Gustavo Mioto e Ana Castela

Ana Castela divertiu os internautas ao publicar no TikTok um vídeo em que aparece ao lado de Gustavo Mioto. Na publicação, eles surgem de costas um para o outro no início. Ana Castela cutuca o amado eles se beijam. Depois, Gustavo cutuca a cantora e ela ignora até que ele dá um chacoalhão dela e o vídeo termina com eles juntos para valer.

"Como foi a minha história de amor", está escrito no vídeo. Ana e Gustavo começaram a namorar em 2022, mas o relacionamento foi repleto de idas e vindas.

