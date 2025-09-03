Rodrigo Faro e Vera Viel presenteiam funcionária com apartamento

O apresentador Rodrigo Faro e a esposa Vera Viel surpreenderam funcionária que trabalha com a família há mais de 15 anos; veja o vídeo

Rodrigo Faro comoveu os seguidores ao revelar, nesta quarta-feira, 3, que presenteou uma de suas funcionárias, Ana, com um apartamento. O apresentador compartilhou o momento em um Reels no Instagram e descreveu a realização do sonho:

“E o sonho se realizou… Nossa amada Ana, que já faz parte da família há mais de 15 anos, recebeu a chave do seu apartamento! Obrigado, Senhor, por me permitir abençoar a vida da Ana, essa pessoa tão especial para a nossa família!”, escreveu.

No vídeo, Ana aparece entrando no apartamento pela primeira vez e não consegue conter as lágrimas. Emocionada, ela abraça Rodrigo Faro e Vera Viel em um gesto de gratidão. A filmagem também mostra detalhes do imóvel, que incluí uma varanda ampla.

Vera, igualmente emocionada, declarou: “Vai viver muitas coisas aqui na sua casinha”. Já Rodrigo comentou de forma descontraída sobre o espaço ainda vazio: “Tá aí a sua casa… quer dizer, não está pronta ainda”.

Com a voz embargada, Ana agradeceu o presente e relembrou sua trajetória ao lado da família Faro: “É um sonho de muitos anos que está sendo realizado hoje. Muitas coisas boas já aconteceram na minha vida desde que estou com eles. Então, muito obrigada. Agradeço muito a Deus por tê-lo colocado na minha vida”.

Rodrigo e Vera também se emocionaram durante a surpresa, reforçando o carinho que têm por Ana e a importância dela na vida da família.

Repercussão nas redes sociais

O vídeo rapidamente ganhou destaque nas redes, e seguidores elogiaram a atitude do apresentador. “Isso sim é reconhecimento a uma pessoa que, por tantos anos, se dedicou a cuidar da sua família”, comentou um internauta. Outro escreveu: “Que bom ser instrumento de Deus para abençoar alguém que precisa”. Houve também quem pedisse “por mais patrões assim, que deem valor aos seus funcionários”.

A publicação soma milhares de curtidas e comentários, celebrando a generosidade do apresentador e a realização do sonho de Ana.

