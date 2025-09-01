Rodrigo Faro fatura quantia milionária com a internet. Saiba o valor

Longe da TV, Rodrigo Faro continua recebendo um valor alto todos os meses com seu trabalho na internet. Saiba quanto ele ganha por mês

O astro Rodrigo Faro está longe do trabalho de apresentador há alguns meses, desde que deixou a Record em 2024. Porém, ele segue faturando alto! O atual salário dele vem dos trabalhos na internet e é um valor milionário.

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do F5, Rodrigo Faro fatura cerca de R$ 2 milhões, que vem dos oito contratos publicitários nas redes sociais . Inclusive, o artista começou a se dedicar mais às redes em 2023, quando viu que seu perfil não era apenas para divulgar seu programa na TV, mas também poderia ser um local para outros projetos.

Apesar do alto faturamento com a internet, o apresentador quer voltar a ter um trabalho fixo na TV. “A televisão tem um papel único de credibilidade e de proximidade com as famílias brasileiras, enquanto as redes sociais me permitem estar mais presente no dia a dia das pessoas”, disse ele.

Hoje em dia, Faro faz parte do time de celebridades do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

Saiba como Rodrigo Faro conquistou apenas 10% de gordura corporal

Aos 51 anos de idade, Rodrigo Faro tem um corpo musculoso de dar inveja. Ele contou que tem apenas 10% de gordura corporal e quer chegar a 8%. Para isso, ele segue uma rotina intensa de cuidados.

“Continuo intensificando os treinos, melhorando mais ainda a alimentação, e fazendo muitos exercícios aeróbicos”, disse ele ao site GQ.

Inclusive, ele contou que tonificou o corpo com 4 treinos de musculação por semana e 2 treinos de calistenia, que é o exercício com o peso do próprio corpo, por semana. Ele também faz aeróbico para acelerar a queima de gordura. A alimentação dele tem 4 refeições por dia, nas quais prioriza os vegetais, legumes e proteínas magras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)

Rodrigo Faro diz que quase desistiu da Dança dos Famosos

O apresentador Rodrigo Faro surpreendeu ao contar que pensou seriamente em desistir da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, por causa da saúde da esposa, Vera Viel. Nos últimos dias, os dois ficaram apreensivos por causa de um exame que ela fez e os médicos suspeitaram do retorno do câncer. Assim, ele achou que precisaria deixar o quadro na TV para ficar ao lado da esposa. Porém, a atitude dele não foi necessária.

Vera Viel fez um exame de acompanhamento após remover um tumor e os médicos suspeitaram que o câncer poderia ter retornado. Com isso, ela fez uma nova biópsia. Até o resultado final, que demonstrou que ela não está com nenhum novo tumor, Faro pensou em largar a Dança dos Famosos para apoiar a esposa.

"Agradecer a minha esposa que não deixou eu desistir, porque a primeira coisa que eu pensei, né, amor, era infelizmente deixar o Dança dos Famosos, porque não ia ter [como continuar]. A prioridade é a Deus e a minha família, então eu tinha que ficar com ela, mas ela não deixou. Ela falou: "Não, você vai vai voltar, você vai fazer o que você tem que fazer'", disse ele.

Inclusive, Rodrigo contou que ligou para Luciano Huck para falar sobre o susto com a saúde da esposa. "Preciso falar do Luciano que foi incrível. Eu liguei para ele e ele falou: "Cara, o que você precisar, eu tô aqui para te dar todo o suporte'. É uma família que a gente ama. Então, assim, toda a gratidão a vocês, todas as orações", comentou.

Por fim, ele declarou que segue na competição, já que sua esposa está bem de saúde. "Deus abençoe. A vida continua. Continua a Dança dos Famosos. Continuem torcendo por mim e principalmente pela saúde da Vera e pela nossa família, tá bom? Um beijo para vocês", finalizou.