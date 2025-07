Emicida fala pela primeira vez sobre a morte de sua mãe

O rapper Emicida publicou, juntamente de seus irmãos, uma nota de falecimento sobre sua mãe, Jacira Roque de Oliveira, em suas redes sociais

O rapper Leandro Roque de Oliveira, conhecido como Emicida, veio a público através de suas redes sociais para anunciar o falecimento de sua mãe, Jacira Roque de Oliveira, nesta segunda-feira, 28.

Dona Jacira era escritora e teve forte influência positiva nas periferias da Zona Norte de São Paulo e faleceu aos 60 anos de idade. A mãe do rapper deixou para trás quatro filhos e um legado marcante.

Em nota de falecimento publicada nas contas do Instagram dos filhos dela, a legenda dizia: “Mãe, avó, escritora, compositora, poeta, artesã e formada em desenvolvimento humano, como gostava de ser reconhecida. Dona Jacira foi uma mulher detentora de tecnologias ancestrais de sobrevivência e resistência que construíram um legado enorme para as artes e para a cultura afrobrasileira.

Esse legado será levado adiante por sua família e todas as pessoas que tiveram sua vida impactada e transformada por sua presença de cuidado, amor, luz e fé neste plano.”

A nota foi assinada pelo cantor e também pelos seus irmãos: Evandro Fióti, Katiane e Katia. Em meio ao momento difícil, a família pede respeito do público e agradece pelo amor e carinho enviado pelos fãs.

Emicida nunca escondeu o orgulho que sente pela sua mãe, realizando homenagens em suas músicas e demonstrando o quanto ela o influenciou em sua vida artística. Em sua música “Mãe”, de 2015, o rapper homenageia uma de suas principais motivações e inspirações: “Nossas mãos ainda encaixam certo / Peço um anjo que me acompanhe / Em tudo eu via a voz de minha mãe / Em tudo eu via nós"

Esta é a primeira interação pública que Emicida tem com seu irmão, Fióti, após as polêmicas causadas pelo fim da parceria de 16 anos dos irmãos, geradas em março deste ano, que ocasionaram em um processo judicial.

