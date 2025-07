Duda Nagle se despede das férias com a filha Zoe: 'Chegou ao fim'

O ator Duda Nagle compartilhou um desabafo nas redes sociais nesta quarta-feira, 30, ao se despedir das férias com a filha Zoe, de 6 anos

O ator Duda Nagle compartilhou um desabafo nas redes sociais nesta quarta-feira, 30, ao se despedir das férias com a filha Zoe, de 6 anos, fruto do relacionamento com Sabrina Sato. O período de descanso aconteceu no Rio de Janeiro e contou com momentos especiais ao lado da herdeira, que foram registrados em fotos publicadas pelo artista.

“Hoje chegou ao fim o período de férias da Zoe com o papai no RJ… achei uma frase muito boa… ‘O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem.’ — Fernando Pessoa”, escreveu Duda ao compartilhar os registros.

O ator também esteve acompanhado da mãe, a jornalista Leda Nagle, e da atual namorada, a nutricionista Mariane Helle. Em publicações nas redes sociais, ele mostrou a sintonia da família e a alegria da filha ao longo da viagem.

Nos últimos dias, Zoe curtiu um dia de praia ao lado do pai e de Mariane Heller.Em cliques compartilhados nas redes sociais, Mariane, Duda e Zoe aparecem sorridentes O ator também contou que finalizou um dos dias com um passeio de bicicleta ao lado da filha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Nagle (@dudanagle)

Desafios da guarda compartilhada

Em junho, Duda Nagle já havia feito um relato sincero sobre os desafios da guarda compartilhada de Zoe. "Uma das coisas mais tristes dessa guarda compartilhada/alternada é depois de uma viagem como essa, em que passei um feriado com a Zoe. Ela foi fica um pouco com a mamãe e do nada estou andando pela casa e vejo um chinelinho dela no cantinho, dá um aperto no coração saber que eu não posso ficar com ela como gostaria. Principalmente de uma viagem como essa que a gente fica ultra conectado", começou.

E completou: "O lado bom é que quando a gente encontra, a gente tende a dar mais valor também. Quando a gente pode estar sempre com os nossos filhos, a gente pode cair na armadilha de a banalizar isso, do tipo, 'ah depois eu brinco', 'depois eu fico com ela porque agora tenho coisas mais importantes para fazer'. É um desafio constante essa coisa da presença. O principal é manter o principal como o principal. Nessa correria é a parte mais desafiadora dos nossos tempos", terminou.

Leia também: Sabrina Sato deixa recado para nova namorada de Duda Nagle: 'Feliz'