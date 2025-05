Debora Bloch relembra momento de quando morava com o pai, Jonas Bloch

Filha de Jonas Bloch, Debora Bloch relembra foto servindo comida para o pai; registro foi tirado quando ela ainda morava com ele

A atriz Debora Bloch relembrou uma lembrança especial ao lado do pai, o também ator Jonas Bloch. Nesta quinta-feira, 15, dia de tbt na rede social, a intérprete de Odete Rotiman, do remake de Vale Tudo, compartilhou o clique e encantou os internautas ao viajar no tempo.

No clique, a artista apareceu colocando comida no prato do pai na casa onde moravam. A famosa então contou que na época ainda residia no mesmo lar que Jonas Bloch.

"A filha servindo arroz e feijão pro pai… quando eu ainda morava com ele", relembrou a artista. Nos comentários, os internautas reagiram. "Que fotografia maravilhosa", admiraram pai e filha. "Odete servindo um feijão pro pai... Odete era humilde gente", brincaram com a personagem atual da atriz.

Vale lembrar que Jonas Bloch está longe das telinhas desde sua participação em 'Elas por Elas', exibida em 2024. Dono de uma longa carreira de sucesso, o ator esteve em novelas da Globo como 'Pai Herói' (1979), 'Mulheres de Areia' (1993), e 'Novo Mundo' (2017).

Debora Bloch divide foto raríssima com o marido

Em dezembro de 2024, a atriz Débora Bloch aproveitou alguns dias de descanso em uma viagem bastante especial ao lado de amigos e do marido, João Nuno Martins, em Salvador, na Bahia. Por meio das redes sociais, a artista compartilhou registros de passeios turísticos realizados pelo grupo.

Debora desembarcou na capital baiana para os festejos do Dia de Santa Bárbara, que começaram no dia 4 do mesmo mês. Em meio aos cliques publicados em seu Instagram oficial, a atriz dividiu uma foto raríssima com o companheiro português; confira detalhes!

