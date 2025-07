De Roberto Justus a Zezé Di Camargo: veja os famosos que foram pais mais velhos

Apresentadores, cantores e até atores consagrados; veja quem são os famosos que decidiram viver a paternidade de forma madura

A paternidade em fases mais maduras da vida tem sido uma escolha, ou um presente inesperado, para diversos famosos brasileiros. Muitos deles já eram pais antes, outros estrearam no papel aos 40, 50 ou até 60 anos. Independente da idade, o que todos demonstram é que o amor por um filho supera o tempo e traz renovação.

Conheça artistas que se tornaram pais mais velhos:

Edson Celulari

O ator se tornou pai pela terceira vez aos 63 anos, com o nascimento de Chiara, fruto de seu relacionamento com Karin Roepke. Ele já era pai de Enzo e Sophia, filhos do casamento com Claudia Raia. Em entrevistas, Celulari declarou que viver essa nova fase paterna é uma alegria renovadora.

Renato Aragão

O eterno Didi se tornou pai de Lívian Aragão aos 64 anos, com Lilian Aragão, sua atual esposa. Antes disso, já era pai de quatro filhos de seu primeiro casamento. Hoje, aos 90 anos, o humorista tem uma relação próxima com Lívian, que seguiu a carreira artística e já atuou em novelas.

Carlos Alberto de Nóbrega

Aos 64 anos, o apresentador foi pai novamente, dessa vez de gêmeos. Maria Fernanda e João Victor. Carlos já era pai de quatro filhos e afirma que se sente rejuvenescido com os caçulas.

Serginho Groisman

O apresentador do Altas Horas teve seu primeiro e único filho, Thomas, aos 65 anos. O menino, nascido em 2015, é fruto do relacionamento com Fernanda Molina. Serginho costuma mostrar momentos especiais ao lado do filho, que já chegou a visitar o pai nos bastidores da Globo.

Pedro Bial

Bial foi pai de duas meninas após os 60 anos. Laura nasceu quando ele tinha 61, e Dora chegou dois anos depois. Ambas são frutos do casamento com Maria Prata. O jornalista afirma que vive a paternidade hoje com mais calma, sensibilidade e prazer em acompanhar cada fase das filhas.

Pedro Bial com a esposa e as filhas - Foto: Globo

Roberto Justus

O empresário teve sua quinta filha, Vicky, aos 65 anos, com Ana Paula Siebert. Mesmo com outros filhos adultos, Justus afirma que a experiência atual é tão intensa quanto a primeira. Ele costuma compartilhar momentos em família com a caçula, mostrando o quanto está presente.

Zezé Di Camargo

O cantor se tornou pai pela quarta vez aos 62 anos. Clara, que nasceu em dezembro de 2024, é a primeria filha do artista com Graciele Lacerda, vinha tentando engravidar há quatro anos.

Daniel

O sertanejo Daniel foi pai pela terceira vez aos 53 anos, com a chegada da pequena Olívia. Ele e a esposa, Aline de Pádua, já têm outras duas filhas. A gravidez não foi planejada, mas o cantor revelou que foi um presente inesperado e muito bem-vindo na vida da família.

Fábio Júnior

Pai de cinco filhos, o cantor teve seu caçula, Záion, aos 56 anos, fruto do relacionamento com Mari Alexandre. Fábio costuma dizer que o pequeno é o xodó dos irmãos mais velhos e que ser pai mais maduro o fez enxergar a vida com mais responsabilidade e gratidão.

Alexandre Nero

O ator optou por ser pai mais tarde. Teve seu primeiro filho, Noá, aos 45 anos, e pouco tempo depois chegou Inã, o segundo. Nero já declarou que a experiência de ser pai transformou sua forma de ver o mundo e que vive intensamente a paternidade.

