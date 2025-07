Preta Gil, Camila Pitanga e mais: Filhos de famosos que seguiram carreiras dos pais

Confira a lista de famosos que seguiram os passos artísticos dos pais e carregam o legado nos palcos, nas telinhas e no esporte

A convivência com o mundo artístico desde o nascimento fez com que muitos filhos de famosos seguissem os passos dos pais. Além do vínculo familiar, herdeiros de celebridades carregam talentos que atravessam gerações e mantêm vivo o legado construído pelos patriarcas.

Entre atores, cantores e esportistas, alguns nomes se destacam na indústria do entretenimento. Com o Dia dos Pais se aproximando, a CARAS Brasil separou uma lista de famosos como Preta Gil, Camila Pitanga, Pedro Novaes, Wanessa Camargo e outros, que seguiram as carreiras dos pais. Confira:

Preta Gil

Filha de Gilberto Gil, um dos maiores cantores da música popular brasileira, Preta Gil (1974-2025) seguiu os passos do pai e também se tornou uma grande cantora. A artista iniciou a carreira nos palcos em 2003, quando tinha 29 anos.

Além de Preta, outros filhos de Gilberto Gil também se consolidaram no mundo da música: José Gil, Nara Gil, Bem Gil e Pedro Gil (1970-1990). E o talento familiar não para por aí! Francisco Gil e João Gil, netos do veterano, ainda formam o grupo musical Gilsons, junto com o tio José.

Camila Pitanga e Rocco Pitanga

Filha do ator Antônio Pitanga, Camila Pitanga seguiu a carreira do pai e se tornou uma grande atriz. Além da artista, o veterano também é pai do ator Rocco Pitanga, que junto com a irmã, carrega o grande legado e talento artístico do pai.

Pedro Novaes

Filho dos atores Marcello Novaes e Leticia Spiller, Pedro Novaes estreou nas telinhas em 2016, onde fez uma participação especial na novela 'Sol Nascente'. O jovem, de 28 anos atualmente, esteve em outros folhetins da TV Globo como 'Malhação: Toda Forma de Amar' e 'Garota do Momento'.

Além disso, Pedro está cotado para atuar em 'Três Graças', próxima novela das nove.

Zé Felipe, Pedro Leonardo e Matheus Vargas

Assim como Gilberto Gil, Leonardo carrega consigo filhos talentosos que se lançaram na música. O artista é pai dos cantores Zé Felipe, Pedro Leonardo e Matheus Vargas, que assim como pai, decidiram seguir carreira nos palcos.

Leonardo ainda é pai do ator João Guilherme, que apesar de ter escolhido a área artística para se consolidar, também se tornou famoso ao longo dos anos. Além de novelas no SBT, o jovem já atuou em diversas séries.

Wanessa Camargo

Filha de Zezé Di Camargo, Wanessa Camargo iniciou a carreira nos palcos em 2000, com apenas 17 anos. Na época, a artista lançou seu primeiro álbum, intitulado 'Wanessa Camargo', e marcou gerações com o hit 'O Amor Não Deixa'.

Antes de se lançar oficialmente como cantora, Wanessa já havia participado de shows da dupla sertaneja formada pelo pai e tio, Zezé Di Camargo e Luciano.

Sandy e Júnior

Filhos de Xororó, da dupla com Chitãozinho, os irmãos Sandy e Júnior iniciaram a carreira na música ainda bem pequenos. Os dois se lançaram nacionalmente com 6 e 5 anos respectivamente e conquistaram o coração do Brasil.

Sandy e Júnior seguiram como dupla até 2007, quando anunciaram o fim da parceria nos palcos após 17 anos juntos. Atualmente, os dois seguem carreiras solos.

Bruninho

Bernardinho, um dos maiores treinadores de vôlei do mundo, é pai de Bruninho, que também seguiu os passos do pai no esporte. O atleta se tornou um dos melhores levantadores do vôlei nacional e internacional.

