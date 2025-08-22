Como Sophia Valverde conheceu o noivo? Atriz revela início do romance

A atriz Sophia Valverde contou em entrevista recente como conheceu o seu noivo, o produtor de cinema Pietro Krauss. Veja!

A atriz Sophia Valverde está noiva! Conhecida por trabalhos em novelas do SBT como As Aventuras de Poliana, Poliana Moça, Chiquititas e Cúmplices de um Resgate, ela contou em entrevista ao portal Leo Dias como conheceu o companheiro, o produtor de cinema Pietro Krauss.

Durante o papo, ela contou que foi pedida em casamento após cerca de três meses de relacionamento. “A gente começou a namorar em março, dia 16 eu precisava ir pros Estados Unidos e levei ela junto e a gente acabou ficando por lá 2, 3 meses”, disse ela, que falou sobre a data da cerimônia: “Quem sabe 2027, vamo esperar um pouco”.

E os dois se conheceram na internet. “A gente se conheceu por um aplicativo de relacionamento, tem um monte de famoso lá e do nada apareceu um ator super famoso, aí do nada passou tal pessoa, aí do nada passou o amor da minha vida", contou.

E Pietro completou: “Cheguei no Brasil em outubro, setembro do ano passado, ia ficar até janeiro e dia 4 acabou pegando fogo lá em Los Angeles e acabei ficando aqui. A gente se conheceu em fevereiro, sabia que era da Chiquititas.”

Como foi o pedido de casamento?

Em junho, a atriz compartilhou um registro do dia em que foi pedida em casamento e mostrou como é sua aliança. "A verdade é que a gente pensou em não contar nada. Quando começamos a namorar, já vieram opiniões de todos os lados. E agora, com o noivado acontecendo tão cedo, nossa primeira reação foi viver tudo em silêncio", iniciou ela na legenda.

"Só nossa família e amigos sabiam. Decidimos passar os últimos dois meses nos Estados Unidos, onde o Pietro passa grande parte do tempo por conta do trabalho. Acabou se tornando o nosso refúgio. Um espaço só nosso, longe da correria, longe da internet… e cada vez mais perto da nossa verdade", continuou.

E declarou: "Nesse tempo juntos, a gente se conheceu de verdade. Dividimos rotina, sonhos, silêncios e planos. E foi ali que entendi que a gente não precisava esperar mais nada pra dar o próximo passo. O sentimento já estava pronto. A gente já estava pronto".

Em seguida, contou como foi o pedido. "O pedido aconteceu em Miami, num jantar tranquilo, só nós dois. Foi no meio de uma conversa simples, num dia comum. Não tinha fotógrafo. Não tinha roteiro. Só um garçom que, emocionado ao ver a cena, nos ofereceu tirar uma foto", recordou.

"E mesmo sendo uma atriz acostumada com câmeras, eu vivi ali a cena mais real da minha vida. Teve verdade. Teve coração. Teve escolha. Sim, estamos noivos. Quando a gente se reconhece no outro, o tempo vira detalhe. Às vezes o amor não espera. Ele simplesmente acontece".

E finalizou: "E exige coragem pra ser vivido. Obrigada a quem torce por nós. De verdade. E aos que ainda não entendem... a gente entende. A vida não tem um roteiro certo. E o coração, muito menos. Que venham os próximos capítulos. Juntos".

Quando Sophia assumiu o relacionamento?

Os pombinhos assumiram o relacionamento em março deste ano. "Presente de Deus em 2025 e para a vida todinha. Te amo, Pietro Krauss. Obrigada por tanto! Obrigada Deus", ela declarou ao compartilhar o clique em que aparece abraçada com o amado.

Quem é Pietro Krauss?

De acordo com informações do jornal Extra, Pedro Kraus é um produtor de cinema visto como uma das grandes promessas de Hollywood. Formado no Instituto Nacional de Cinema, ele dirigiu e produziu O Contador de Histórias: A Mágica História de Walt Disney em 2019.

