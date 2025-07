Cerca de um mês após o pedido de casamento, Sophia Valverde faz rara aparição com seu noivo em evento na cidade de São Paulo

A atriz Sophia Valverde fez uma rara aparição em público ao lado do seu noivo, o produtor de cinema Pietro Krauss. Os dois marcaram presença na sessão de autógrafos de um livro em São Paulo e esbanjaram romantismo.

Juntinhos, eles posaram para os paparazzi de plantão e até trocaram um beijo apaixonado na frente das câmeras. Os dois são discretos com o relacionamento, mas estão juntos desde março deste ano.

Inclusive, eles ficaram noivos em junho de 2025 durante um jantar em uma viagem para Miami, nos Estados Unidos.

Pietro Krauss e Sophia Valverde - Foto: Andy Santana / Brazil News

Como foi o pedido?

Em junho de 2025, a atriz Sophia Valverde ficou noiva do produtor de cinema Pietro Krauss durante um jantar em Miami, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, ela contou como foi o pedido de casamento. "O pedido aconteceu em Miami, num jantar tranquilo, só nós dois. Foi no meio de uma conversa simples, num dia comum. Não tinha fotógrafo. Não tinha roteiro. Só um garçom que, emocionado ao ver a cena, nos ofereceu tirar uma foto", recordou.

"E mesmo sendo uma atriz acostumada com câmeras, eu vivi ali a cena mais real da minha vida. Teve verdade. Teve coração. Teve escolha. Sim, estamos noivos. Quando a gente se reconhece no outro, o tempo vira detalhe. Às vezes o amor não espera. Ele simplesmente acontece".

E finalizou: "E exige coragem pra ser vivido. Obrigada a quem torce por nós. De verdade. E aos que ainda não entendem... a gente entende. A vida não tem um roteiro certo. E o coração, muito menos. Que venham os próximos capítulos. Juntos".

Quando eles assumiram o relacionamento?

Os pombinhos assumiram o relacionamento em março deste ano. "Presente de Deus em 2025 e para a vida todinha. Te amo, Pietro Krauss. Obrigada por tanto! Obrigada Deus", ela declarou ao compartilhar o clique em que aparece abraçada com o amado.

Quem é Pietro Krauss?

De acordo com informações do jornal Extra, Pedro Kraus é um produtor de cinema visto como uma das grandes promessas de Hollywood. Formado no Instituto Nacional de Cinema, ele dirigiu e produziu O Contador de Histórias: A Mágica História de Walt Disney em 2019.

