Claudia Raia resgata foto com a mãe falecida: 'Saudades do meu amor maior'

Atriz Claudia Raia resgatou uma foto especial ao lado de sua mãe, dona Odete Motta Raia, que faleceu aos 95 anos em 2019

Claudia Raia usou as redes sociais nesta segunda-feira, 30, para relembrar sua mãe, Odete Motta Raia. A atriz compartilhou uma foto antiga ao lado da matriarca nos Stories do Instagram e escreveu: "Saudades do meu amor maior! Mãe", escreveu. A publicação marcou mais um momento de carinho e saudade que Claudia costuma dividir com seus seguidores.

Odete faleceu em março de 2019, aos 95 anos, e foi uma figura fundamental na formação da artista. Discreta e forte, ela sempre incentivou a filha em todas as fases da vida. Claudia já declarou, em diversas entrevistas, que a mãe foi sua maior referência de caráter, disciplina e coragem. A relação entre as duas era muito próxima e cheia de admiração mútua.

Maternidade tardia e coragem

Um dos episódios mais marcantes da história de Odete foi sua gravidez, considerada incomum para a época. Ela engravidou de Claudia aos 44 anos, quando já estava na menopausa. A atriz contou em entrevista ao Fantástico, com Renata Ceribelli, que a mãe só descobriu a gestação no quinto mês. "Aos 45 anos, e isso há 55 anos atrás. Ela estava há 4 anos na menopausa também", disse ela. "Ela me teve de forma absolutamente inesperada, mas com muita coragem", relembrou Claudia.

A maternidade em idade avançada exigiu força e serenidade de Odete, que lidou com a surpresa com maturidade e carinho. Esse gesto, segundo Claudia, foi o maior ato de amor da mãe. Anos mais tarde, a própria atriz também engravidaria durante a menopausa, aos 55 anos, repetindo a trajetória da mãe e dando à luz o pequeno Luca.

A publicação desta semana reforça o vínculo entre mãe e filha e a presença constante de Odete na vida de Claudia. Mesmo após sua partida, a memória da matriarca segue viva, celebrada em gestos simples, mas cheios de significado.

Claudia Raia posta foto com a mãe - Foto: Instagram

Leia também:Claudia Raia se derrete ao mostrar o filho brincando: 'Um menino rural'