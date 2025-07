Claudia Raia se derrete ao mostrar o filho brincando: 'Um menino rural'

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o filho caçula, Luca, brincando em meio à natureza

Claudia Raiaexplodiu as redes sociais de fofura ao compartilhar cliques inéditos de seu filho caçula, Luca, de dois anos, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello.

Nas fotos postadas nos Stories na noite desta segunda-feira, 30, o menino aparece brincando em meio à natureza com um carrinho de mão. No primeiro registro, Luca aparece pegando areia com uma pá. Ao dividir o registro, a mamãe coruja brincou: "Temos um menino rural", disse a atriz na legenda.

Já na segunda foto, o pequeno aparece levando um urso para passear em seu carrinho de mão. "Eu e meu bear [urso]", escreveu a artista. Para o momento de lazer, o filho de Claudia Raia surgiu usando uma jaqueta e calça de moletom. Na primeira imagem ele está descalço, já na segunda, de tênis.

Recentemente, o herdeiro da atriz roubou a cena ao surgir com um look caipira para participar de uma festa junina. Para o evento, Luca surgiu com uma calça e blusa xadrez, uma camisa verde e botas, além de um chapéu e um bigode. "Bilico curtindo o Arraiá do Chico Bento, num guento tanta fofura!", se derreteu Claudia na legenda.

Confira:

Claudia Raia mostra o filho brincando - Foto: Instagram

Claudia Raia cancela apresentações após diagnóstico

Recentemente, a atriz Claudia Raia precisou cancelar as sessões da peça Cenas da Menopausa, que seriam realizadas no Teatro Claro Mais, em São Paulo, por motivos de saúde. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela apareceu ao lado de seu médico e revelou que foi diagnosticada com laringite severa com edema.

"Estou com uma laringite desde quinta-feira passada. Ele pediu repouso e eu disse que não podia cancelar os espetáculos porque estão lotados. E eu só fui piorando. Fiz silêncio absoluto segunda, terça e quarta. Mas voltei pior. Infelizmente, a gente vai ter que cancelar os espetáculos para que eu possa voltar quinta-feira que vem bem", explicou a atriz. Confira!

